Iulia Albu: ”Am sacrificat totul pentru a-mi urma calea, primul lucru a fost viața personală”

Extravaganta stilistă și critic de modă Iulia Albua dezvăluit pentru Libertatea pentru femei ce consideră că nu ar trebui să lipsească din garderoba unei femei stilate, indiferent de venit, care sunt piesele de rezistență vestimentare ale sezonului, dar și ce a sacrificat ea pentru a-și urma idealurile.

Ești unul dintre cei mai controversați stiliști din România și critici de modă. Consideri că este un lucru pozitiv sau negativ?

Împreună cu echipa Kanal D am reușit să dezvolt un proiect unic în România cu rubrica de poliție a modei din cadrul „WOWBiz” și am deschis calea altora pentru a-și susține argumentat părerea în materie de stil. Da, sunt “puristă”, consider că doar cei cu ADN-ul și “sângele” necesar și școală de specialitate în spate pot face această profesie la un nivel înalt, chiar și în România. Iar asta nu este un lucru rău.

Emisiunea ”Bravo, ai stil!” a atras, în mod cert, atenția publicului. Ce crezi că a ”cântărit”?

Dacă aș face un exercițiu și m-aș pune în postura telespectatorului, cred că m-ar fascina atât povestea concurentelor, cât și faptul că această emisiune (n.r.: difuzată de luni până vineri, de la ora 17:00, și sâmbăta, de la ora 22:00, la Kanal D) oferă soluții concrete de adaptare a ținutei la personalitatea fiecăruia.

