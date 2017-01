Iulia Vântur a cântat în fața lui Salman Khan. Vedeta a participat, recent, la un show în India, unde a cântat și a dansat sub privirile lui Salman Khan, care a privit-o din public. Ea a fost o apariție hot, într-o rochie lungă, roșie ca focul.



Iulia a vorbit în hindi, semn că a început să învețe destul de bine limba maternă a lui Salman Khan, cel despre care toată presa din India spune că este iubitul ei. De altfel, prezentatorul show-ului a pus-o în dificultate pe frumoasa româncă, provocând-o să spună ce vedete de la Bollywood sunt celebre în România. ”Raj Kapoor, Mithun, Shah Rukh Khan”, a spus ea, râzând. ”Dar, spune-mi, Salman Khan este cunoscut în România?”, a plusat prezentatorul. ”Da, acum a devenit și el cunoscut”, a răspuns Iulia.

Iulia Vântur a cântat în fața lui Salman Khan. Vedeta noastră a dansat și a cântat prima piesă înregistrată de ea, care „Every Night and Day”, cu care pare să fi cucerit publicul din India.

Românca a fost invitată ulterior într-un show de televiziune extrem de popular și la care au fost invitate, de-a lungul vremii, multe staruri bollywoodiene. Senzuala româncă a fost prezentă la „The Kapil Sharma Show”. Emisiunea este una de satiră și este realizată de comediantul Kapil Sharma, despre care se spune că este unul dintre cele mai influente vedete de televiziune din India. Iulia Vântur a fost însoţită de Himesh Reshammiya, împreună cu care a înregistrat, anul trecut, cântecul „Every Night And Day”.

Iulia Vântur a vorbit, prin telefon, într-o emisiune de la Pro TV, despre succesul pe care îl are la Mumbai. ”A fost foarte bine (n.r. – la emisune). Totul a fost neașteptat pentru mine. De când am aterizat, aici, în Mumbai, am mers și am înregistrat piesa care s-a lansat, apoi a aprut un making of de la înregistrări, care a fost vizualizat deja de un milion de oameni, ceea ce e neașteptat pentru mine, cel puțin. Sinceră să fiu, n-am avut niciodată planuri de genul ăsta în India. Evident, voiam să fac ceva care să îmi placă. Muzica e fost mereu o pasiune de-a mea. N-am crezut mult în ideea de a face un job din asta. Dar faptul că am fost încurajată, împinsă de la spate”, a declarat Iulia Vântur la Pro TV.

Întrebată de Cove dacă a fost cerut în căsătorie de Salman Khan, Iulia a răspuns: ”Dacă în plan personal se va întâmpla ceva important, voi anunța. Nu mă mai întrebați, vă rog eu frumos”.