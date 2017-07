Iulia Vântur își serbează ziua de naștere în India, cu tort din România! Săptămâna viitoare, pe 24 iulie, vedeta care i-a furat inima lui Salman Khan împlinește 37 de ani și așteaptă un pachet special de la cea mai bună prietenă a ei rămasă în țară.

Frumoasa prezentatoare care a făcut carieră la PRO TV va petrece alături de prietenii din India și, cel mai sigur, alături de Salman Khan și de familia acestuia. Din România nu-i va fi nimeni aproape, însă va avea la petrecere ceva din țara ei natală: un tort, trimis de cea mai bună prietenă a ei.

Libertatea: Pe 24 iulie împlinești 37 de ani. Cum îți petreci ziua de naștere?

Iulia Vântur: Îmi petrec ziua răspunzând la telefoane și mesaje. (râde) De regulă, am fost plecată din țară de ziua mea, în vacanță. Ultimii ani i-am sărbătorit cu prietenii din India și cu cei din România pe Facetime și telefoane. Oamenii dragi sunt mereu lângă mine, indiferent de distanță. Am avut parte de surprize inedite, dar nu obișnuiesc să-mi organizez zilele de naștere, party-urile vin de la sine atunci când se adună prietenii. Cum va fi anul acesta? Vă voi spune după ziua de 24 iulie…

Iulia Vântur își serbează ziua de naștere în India: «Aici, sărbătoriții împart felia lor de tort cu cei mai apropiați prieteni»

Ce obiceiuri sunt în India, când îți sărbătorești ziua de naștere?

Oamenii se adună, râd, petrec, dansează, cântă, la fel cum se întâmplă și la noi. Diferit ar fi momentul tortului, când sărbătoriții întâi împart felia lor de tort cu cei mai apropiați prieteni ai lor, după care tortul se distribuie celorlalți invitați.

Cum se spune “La mulți ani” în hindi?

India e o țară vorbitoare de limba engleză, nu am auzit altă urare, în afară de “Happy Birthday”.

Organizezi totul din timp sau lași să te inspire ziua, momentul, să fie totul ca o surpriză?

Las lucrurile să se întâmple, cel mult invit câțiva prieteni la o “adunare dansantă”.

La miezul nopții, gașca din țară o sună să-i spună “La mulți ani”

Și apropo de surprize… Cine te surprinde, de obicei, la primele ore, de ziua ta? Cine-ți face prima urare, primul cadou?

Primele urări vin de la oamenii importanți care sunt lângă mine în acel moment, însă prietenele mele de suflet mă sună la miezul nopții, mereu.

Care sunt cele mai frumoase, deosebite sau amuzante cadouri pe care le-ai primit de ziua ta de-a lungul timpului?

În urmă cu câțiva ani, am primit cadou o săritură cu parașuta, pe care mi-o doream mult, urmată de o petrecere surpriză, la care au venit inclusiv părinții mei, prieteni, colegi, toți oamenii importanți pentru mine. Anul trecut am avut parte de un invitat-surpriză, eroul pe care îl admiram din copilărie. M-am simțit din nou copil, am sărit în sus de bucurie, la propriu.

Ce ai vrea să primești de ziua ta, ce te emoționează?

Prietena mea bună îmi trimite flori și tort în India și asta mă emoționează. Mă emoționează tot ce e făcut cu suflet, cu drag.

Îți amintești de aniversările din copilărie și adolescență? Ți-ai păstrat prietenele de atunci?

Am două prietene din copilărie, de la vârstă de 3 ani. Una din ele e plecată din țară, ne vedem foarte rar, însă cealaltă a rămas cea mai bună prietenă a mea și încercăm, pe cât posibil, să fim prezente la aniversările noastre. Dacă nu fizic… ne sunăm neapărat la 12.00 noaptea! În copilărie, eram foarte entuziasmate de cadouri, acum prețuim mai mult oamenii din viață noastră, ei sunt adevăratele mele cadouri – familia, prietenii apropiați.

Și-a luat avânt în cariera de cântăreață

Vorbește-ne puțin despre proiectele pe care le ai în desfășurare în India…

În India trăiesc, învăț, înregistrez piese. Am mai lansat două piese frumoase în două filme. Urmează să fie lansate alte piese pentru filme și alte două single-uri cu videoclip, cu artiști importanți din India. Primesc propuneri de tot felul, însă selectez ce-mi place mult și simt că mi se potrivește, pentru că, așa cum am mai spus, nu am avut niciodată planuri să-mi fac o carieră în India. Las lucrurile să se întâmple.

De o vreme, stai mai mult în India decât în România. Te-ai gândit să soliciți cetățenia, te-ai interesat de procedura?

Nu știu, nu m-am interesat.