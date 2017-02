Iuliana Luciu a răbufnit. Sora cea mică a Nicoletei Luciu tună și fulgeră

Iuliana Luciu a răbufnit. Sătulă de speculațiile despre viața ei amoroasă, dar și despre vizita în America, unde a mers anul trecut pentru a-și face o carieră ca actriță, vedeta a ținut să închidă gura tuturor cârcotașilor.

La sfârșitul lunii ianuarie, Iuliana Luciu își anunța fanii că este îndrăgostită.

Vestea venea după o perioadă mai puțin reușiă din viața surorii mai mici a Nicoletei Luciu.

Anul trecut, ea a renunțat la postul de asistentă de la emisiunea „Acces Direct” și a plecat în America, pentru o scurtă perioadă de timp, unde și-a încercat norocul ca actriță, însă fără succes.

Iuliana Luciu a răbufnit: „Nu am pierdut absolut nimic”

Vedeta a intrat în direct prin telefon la o emisiune de la Antena Stars, unde a ținut să pună punct tuturor speculațiilor care se fac despre ea.

„Toate relațiile pe care le-am avut eu, și am avut foarte puține, mi le-am asumat. Eu sunt foarte bine…

Nu am pierdut absolut nimic! A fost alegerea mea să plec de la ”Acces Direct”, a fost alegerea mea să plec în America, să-mi încerc norocul. N-am zis că mă duc să iau Oscarul. M-am dus, m-am plimbat, m-am distrat, am văzut America. pe lângă asta, am încercat să fac niște contracte, să merg la niște castinguri. Și, până la urma urmei, fac ce vreau eu!

Eu acum sunt foarte fericită. Sunt cu un băiat pe care îl iubesc și el mă iubește și mă suportă, iar dacă urmează să ne căsătorim este mult prea devreme să vorbesc despre asta. suntem de prea puțin timp împreună, e prea devreme. E frumos, e deștept, e tânăr, e cum vreau eu…

E foarte greu să păstrunzi în lumea figurației speciale de la Hollywood. pentru o figurație specială vin cam 2.000-3.000 de persoane la casting. Stau foarte prost cu răbdarea. Sunt o persoană foarte optimistă. Știu că totul se întoarce la un moment dat. Dumnezeu are grijă de noi toți”, a declarat Iuliana Luciu la o emisiune matinală de la Antena Stars.