Jojo mai are puțin și naște, dar e pusă pe distracție. „Am chef de petrecere”

Jojo se află pe ultima sută de metri cu cea de-a doua sarcină. Ea urmează să nască o fetiță, pe care a ales să o numească Zora.

Jojo mai are puțin și naște, dar e pusă pe distracție: „Nu îmi mai amintesc când am stat acasă”

Pe blogul său, Jojo, pe numele său real Cătălina Grama, le-a dezvăluit prietenilor virtuali că, deși este gravidă, își dorește să petreacă de Revelion 2017.

Blonda afirmă că este printre puține ocazii când va sta acasă în noaptea dintre ani.

„Cuvântul meu cheie pentru 2017: Iubire!

2016. Hm! Aproape că nu îmi vine să cred că azi pleacă. Simplu nu a fost. A fost… complex să zicem. Cu tot felul de suișuri și coborâșuri, însă cu cea mai mare răsplata pentru suflet: o surioară pentru băiețelul meu scump.

Aproape ca nu îmi mai amintesc cum e fără burtică. În acest moment pare că sunt de o viață așa.:)) O sa “plece” însă curând și știu că îmi va fi tare dor.

Am avut multe revelioane de toate felurile, însă nu îmi mai amintesc ultima oară când am stat acasă. Pentru că de obicei prezentam un spectacol pe undeva prin București sau prin țară. De cealaltă burtica a mea “am scăpat” vara. Așa că… asta ar fi prima oară în muuulți ani când petrec acasă. În pat sau întinsă în canapea la televizor. Sau la o partidă de șah cu Achimosu care o să mă bată ca de fiecare dată. O să ciocnesc cu el și cu familia un pahar de șampanie pentru copii:) și o să am toată noaptea lângă mine apă într-un pahar frumos pentru vin. Așa…ca să nu ăa simt exclusă.;) Și neapărat o să port ceva elegant. Chiar dacă asta înseamnă să pun o jachetă strălucitoare peste cea mai comodă ținută de casă. Am chef de petrecere, chiar și așa, din pat sau de pe canapea!

Anul acesta am stat mult pe acasă din motive obiective. Nu știu ce va aduce noul an, pentru că singura certitudine e zânuța. Abia astept să vina 2017 cu fetița mea în brațe!

Cuvintele cheie pentru anul care pleacă: anul cu burtică! Chiar așa a fost! Nu știu cum a fost pentru voi însă și abia aștept sa aflu. În orice caz, a fost anul în care v-am simțit mai aproape ca oricând și în care m-am simțit foarte răsfățată de prietenia voastră la orice pas. Vă voi fi mereu recunoscatoare pentru prietenia voastră frumoasă.

Pe 2017 îl așteptam cu totii foarte nerabdători! Va fi anul în care familia noastră se măreste și abia așteptam să primim noul an în viețile noastre!

Cuvantul cheie pentru anul următor e favoritul meu: Iubire! Ceea ce vă doresc și vouă din plin! Voi? Ce gânduri aveți?

La mulți ani plini de iubire!”, a scris Jojo pe blogul său.