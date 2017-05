Jojo spune tot despre creștinarea fetiței ei. Cele mai frumoase fotografii de la botezul Zorei | FOTO

Jojo spune tot despre creștinarea fetiței ei. Actrița și-a botezat fetița în weekend.

Jojo, pe numele ei real Cătălina Grama, este cunoscută publicului larg din țara noastră încă de pe vremea când era o copilă. Acum este actriță și se bucură de succes profesional.

În plan personal, vedeta s-a căsătorit de curând cu actorul Paul Ipate, cel cu care are o fetiță, Zora, care a venit pe lume în luna ianuarie a acestui an.

Jojo mai are un copil din mariajul anterior, un băiat pe nume Achim.

Jojo spune tot despre creștinarea fetiței ei. „Am avut emoții mari”

Pe blogul ei, actrița a dat toate detaliile despre botezul fiicei ei, Zora, care a avut loc dumincă, 28 mai.

Vedeta a publicat și fotografii de la marele eveniment din viața ei de familie.

„A fost odată că niciodata…mai precis în duminică ce a tocmai a trecut un botez că în povești. Zanuta noastră, care încă de la început a fost desprinsă parcă dintr-un basm fermecat, a devenit creștină.

Am botezat-o în data de 28 mai pe Zora Măria, cea mai zâmbitoare fetiță de pe această planetă.

Am avut emoții mari, încă de când am primit trusoul brodat cu numele ei și data evenimentului, deși mai trecusem încă o data prin asta la botezul frățiorului ei. ?

Zora a fost cuminte și a ascultat cu multă atenție slujbă. L-a privit încă de la început atentă pe părinte și l-a făcut să zâmbească de câte ori a avut ocazia.

Am avut parte de o slujbă frumoasă, liniștită, și deși Zori a plâns un picuț după ce a băgat-o părintele în apa, s-a încheiat totul frumos și bine.

Întreagă familie zâmbea la finalul slujbei și chiar am fost cu toții extrem de fericiți. Mamele și-au mai șters discret câte o lacrimă și au admirat-o pe Zori în rochițele ei minunate ivoire și mentă, pe care zanuta le-a purtat mândră, zâmbind că un mic soare.

Mândră am fost și eu în fiecare secundă, mai ales când mi-am ținut amândoi copiii în brațe la pozele de final. Achim a fost și el foarte chipeș în costumul lui elegant.

Petrecerea a fost mai mult mai frumoasă decât m-am așteptat și v-am fotografiat fiecare detaliu în parte. O să va povestesc pe îndelete despre temă aleasă, “italian affair” și cum am decorat totul într-un alt articol. Am ales pentru vestimentația mea și a Zorei tonuri plăcute de verde care s-au potrivit de minune cu tematică aleasă pentru petrecere.

Copiii s-au distrat teribil la petrecerea lor, condusă de Achim bineînțeles, și candy bar-ul dedicat lor a fost punctul de atracție.

S-au jucat ore în șir, au dansat alături de invitați și au avut parte și de un spectacol de magie inedit susținut de prietenul nostru Bogdan Muntean. Bogdan a devenit pentru câteva momente asistentul lui Achim, care și-a uimit invitații cu un număr de magie inedit unde m-a ales pe mine că protagonistă.:)

Zori ne-a vizitat la tort, și le-a zâmbit cuceritor tuturor invitaților.

Chef Petrișor Ghiță, cu care ne-am împrietenit foarte tare, a gătit un meniu delicios cu specific italian și un tort pe măsură. Lui Zori îi vom povești noi peste ani cât de bun a fost tortul ei.:)

Așadar, ne-am simțit că în povești. Și uite așa, am dansat fericiți până în zori de zi, pentru că povestea lui Zori să fie completă.

Le mulțumim tuturor oamenilor noștri dragi că ne-au fost alături! Și sperăm să ne întâlnească anii în continuare sănătoși și fericiți, până la adânci bătrâneți”, a explicat Jojo.