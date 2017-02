Katy Perry poartă creații românești. Cum apare pe coperta noului său single, “Chained to the Rhythm”

Katy Perry poartă creații românești. vedeta a ales o ținută realizată de un brand autohton pentru coperta noului ei single.

Katy Perry este noua vedetă de la Hollywood care alege să poarte creații vestimentare realizate de brandul românesc STYLAND.

Artista, care are cei mai mulți fani pe Twitter, apare pe coperta noului său single, Chained to the Rhythm, în piese vestimentare din noua colecție a brandului românesc STYLAND Crystal Rose, lansată în premieră pe piața internațională.

Vedeta poartă un sacou, cămașă și eșarfă din satin în nuanță Crystal Rose. Sacoul este acoperit parțial de o haină de blană roz a brandului american Recess.

Katy Perry, care s-a despărțit anul trecut de Orlando Bloom, a publicat imaginea pe toate conturile sale de socializare, folosind-o ca și fotografie de profil pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube și ca și imagine principală pe website-ul său oficial și pe canalul său de Youtube. Postare de pe Instagram a generat, de altfel, peste 1 milion de like-uri.



Imaginea cu celebra artistă purtând creațiile vestimentare românești a devenit virală pe internet și este prezentă deja pe panouri publicitare în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.

Fotografia anunță cea mai așteptată lansare muzicală a acestei perioade, solista urmând să interpreteze, în premieră, noul single la ceremonia de decernare a Premiilor Grammy de duminică.

Din multitudinea de opțiuni vestimentare oferită de stiliștii săi, Katy Perry a ales să poarte sacoul și cămașa și să le accesorizeze cu deja celebra fundă din mătase a brandului românesc, purtată în jurul gâtului.