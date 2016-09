Laura Cosoi, dezvăluiri incredibile despre soțul său! N-ai mai auzit-o spunând așa ceva

Laura Cosoi a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Smiley, însă aceasta nu a avut final fericit. Blonda s-a măritat cu Cosmin Curticăpean, cel despre care a făcut declarații cu totul neațteptate.

De un an, Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, cei doi având un mariaj ca în povești.

Laura Cosoi a acordat un interviu pentru revista Formula As, în care a vorbit pe îndelete despre cel care îi este soț.

„M-am măritat anul trecut şi am făcut nu o nuntă, ci două!… Eu şi Cos­min ne ştim de trei­spre­zece ani. Eram amici. Ne felicitam de zilele de naştere, o dată sau de do­uă ori pe an ne mai su­nam şi ne mai poves­team aşa, ce-am mai fă­cut. Dar atât! Acum pa­tru ani însă, ne-am po­menit pregătiţi unul pen­­tru celălalt. Şi ami­ciţia noastră s-a trans­for­­mat într-o legătură ro­mantică. După regă­si­re, eu am ştiut din prima clipă că el e jumătatea mea. Iar sigu­ranţa asta din inimă a anulat orice temeri. Inclusiv în ul­timele zile “de libertate”, cele de dinainte de nuntă, când am auzit că multe femei sunt cuprinse de diverse frici, eu am avut o linişte ab­so­lută! O linişte mai mare n-am simţit niciodată în viaţa mea! Şi o bucurie… ne­măr­ginită! Am ştiut că, abia fă­când pa­sul ăsta, totul în viaţa mea capătă sens şi se a­şea­ză pe făgaşul cel bun. Am fost convinsă că asta e cea mai bu­nă alegere şi că e o ale­ge­re pentru toată viaţa!”, a explicat vedeta.

„În primul rând, mi se pare că e foarte deştept. (râ­de) Zău, chiar ieri mă gân­deam: “Doamne, câte a fă­cut omul ăsta în viaţă!”. Cosmin e un tip într-adevăr complex: la bază, e economist, dar a făcut afaceri în foarte multe domenii, se pricepe la foarte multe lucruri – găteşte excelent, e un ghid turistic perfect, orice pro­blemă electronică îi ce­dează fără drept de apel, orice chichiţă mecanică la fel -, poate să poarte discuţii pe o mie şi unul de subiecte, are o dorinţă fantastică de a evo­­lua, în fiecare zi îşi dă singur teme, astfel încât să mai în­veţe câte ceva, şi e un excelent psiholog. “Simte” oamenii foarte bine! Şi-i şi iubeşte. De-asta şi ajută foarte multe persoane, în fel şi chip. E un om tare, tare bun, de pus la rană! Şi e afec­tuos şi sentimental… Ce mai, e făcut pentru mine!”, a declarat Laura Cosoi.