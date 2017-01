Laurette se mărită. A spus tot despre iubit și căsătorie

Laurette dă cărțile pe față. Vedeta vorbește deschis despre bărbatul din viața ei și despre mariaj.

Laurette, care la un moment dat a rămas în sânii goi în fața fotografilor, la un eveniment, s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc ca model. În plan personal, vedeta, pe numele ei întreg Laurette Atindehou, este mămica unei fetițe adorabile, pe nume Serena.

Laurette se mărită: „Nu am de gând să ascund de nimeni căsătoria mea”

Pe pagina sa de Facebook, Laurette, despre care s-a spus că ar avea o relație cu Ion Țiriac, a decis să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în viața ei.

„Dragii mei,

Simt nevoia unei mărturisiri față de voi, cei care mi-ați fost întotdeauna aproape, chiar dacă nu ne cunoaștem personal.

Acest mesaj este pentru voi, prietenii mei de pe Facebook, cei care m-ați încurajat de fiecare dată când am străbătut probleme. În acest moment, am luat o decizie pentru viitorul meu și al fetiței mele, Serena. O decizie la care am cumpănit mult. Și de aceea știu sigur că e cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac.

De-a lungul anilor, imaginea mea a fost asociatată de multe ori greșit în media cu a unor bărbați cu care nu am avut niciodată nimic mai mult decât o prietenie. Am fost implicată într-o relație toxică cu tatăl fetiței mele, relație de pe urma căreia trag și acum, nu doar eu, ci și Serena. Am încercat, în timp, să repar relația, pentru fetița mea. A venit un moment în care mi-am dat seama că

am făcut tot ceea ce se putea face, dar degeaba. Așa că, fără regrete, am decis să merg înainte pentru binele copilului meu.

Întotdeauna am fost o femeie curtată. Dar întotdeauna am pus demnitatea mea mai presus de buchetele de flori primite sau invitațiile în vacanțe exotice. Am fost un om discret și mi-am dorit mai mult decât orice pe lumea asta, o familie. Probabil lipsa tatălui meu în copilărie și adolescență mi-a alimentat visele despre familia perfectă. Simt că acum a venit momentul pentru a construi această familie.

Am alături un om care a pășit în viața mea de fiecare dată când credeam că nu mai pot să mă ridic de jos. Un om care mi-a acceptat frământările, care mi-a suportat deciziile greșite de-a lungul vremii. Un om cu un suflet atât de bun încât aș vrea ca fiecare femeie din lumea asta să poată avea lângă ea un astfel de bărbat. Mi-a demonstrat prin tenacitatea, înțelepciunea și bunătatea lui faptul că este cel mai potrivit bărbat lânga care să-mi cresc copilul în liniște, dragoste și întelegere. Când avem copii (și cele care aveți îmi veți da dreptate), ne gândim la echilibrul lor, la viitorul lor. Iar deciziile pe care le luăm pentru noi le luăm, în primul rând, pentru copiii noștri.

Nu am de gând să ascund de nimeni căsătoria mea. Când ești fericit, simți să împarți acest lucru cu toată lumea. Voi deveni, deci, curând, doamna Nistor.

Circumstanțele în care se afla viitorul meu soț nu ne permit, deocamdată, o petrecere de nuntă. Dar o vom face, cu siguranță, curând. Până atunci, însă,

vreau să rog presa să ne trateze cu decență,iar pe voi sa va bucurați pentru noi.

Vă mulțumesc și vî îmbrățișez cu drag”, a scris Laurette pe site-ul de socializare.