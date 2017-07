Liviu Guță explică de ce a dat publicității convorbirea telefonică cu Denisa Manelista. „Unii credeau că vrea să își facă imagine”

După moartea Denisei Manelista, Liviu Guță a dat publicității o convorbire telefonică pe care a avut-o cu acesta pe vremea când aceasta era grav bolnavă. Fiindcă a primit tot felul de acuzații, cântărețul a explicat de ce a făcut acest gest.

Denisa Răducu, al cărei nume de scenă era Denisa Manelista, a încetat din viață la vârsta de doar 27 de ani. Tânăra artistă este înmormântată marți, 25 iulie, în satul natal, Ștefănești, Vâlcea.

Imediat după moartea Denisei Manelista, cântărețul de manele Liviu Guță a dat publicității o înregistrare cu ultima convorbire telefonică pe care a avut-o cu aceasta pe vremea când era foarte grav bolnavă.

După ce a primit tot felul de acuzații pentru gestul pe care l-a făcut, Liviu Guță a ținut să explice care a fost motivul care l-a determinat să dea publicității respectiva înregistrare.

„Înainte să judecăți un om, gândiți-vă de 100 x… În primul rând, acea convorbire telefonică înregistrată a fost făcută cu acordul Denisei chiar rugându-mă să o postez pe Facebook că voi fanii să vedeți că este bine și că se luptă cu adevărat să își revină, asta datorită faptului că unii credeau că ea vrea să își facă imagine de marketing așa că l-am sunat pe Marian Vasile care era cu ea și a spus să postez eu pe site-uri de socializare înregistrarea această. (Lumea roia măcar un mesaj de la ea să știe că e bine).

Eu nu am făcut-o, nu am mai postat pentru că, la vreo două zile, Denisa a intrat pe alt post de televiziune și a vorbit că este mai bine și că face tratament! Ieri m-am gândit să postez acea înregistrare ca voi să vedeți că ea nu a mințit și că s-a chinuit foarte mult să treacă peste asta, dar nu a fost să fie ! Am vrut să îi auziți măcar vocea ei blândă și slabă, cât s-a chinuit această fată cu chip de înger habar nu aveți! ?

Noi muzicanții suntem expuși la prea mult efort atunci când prestam , deoarece nu este ușor să cânți și să nu dormi noaptea și să alergi să faci lumea fericită !!! Va rog din suflet și din toată inima nu mai vorbiți prost dacă nu cunoașteți despre ce este vorba ! Repet, a fost dorința Denisei să postez acea înregistrare, martori sunt Marian Vasile și mama Denisei !!! Sper că m-am făcut înțeles și credeți-mă că nu am nevoie de reclamă așa cum văd că scrieți unii dintre voi! Fiți mai buni în viață și nu judecați oamenii după aparențe! Condoleanțe familiei ! ????

Și vouă, vă doresc multă sănătate și celor ce nu mă agreează, Dumnezeu să fie cu voi oriunde va veți afla! Am apărut deja de-a lungul timpului cu două scandaluri fabricate de către două persoane de speță joasă, doar pentru a-mi defăima imaginea și că să câștige bani , sincer sunt un om cu frică de Dumnezeu și toți cei ce mă cunosc personal știu asta și nu numai… Îmi doresc din suflet ca voi, fanii mei, cei ce m-ați ascultat timp de 20 de ani să aveți încredere în mine și să nu vă mai luați după fel de fel de regii proaste ! Am șters acea covorbire alături de Denisa că să nu mai văd mesaje proaste, să comentați urât fără să știți exact cum stă treab !!!! ? Nu sunt ușă de biserică, fiecare om mai greșește în viață, suntem oameni toți!!! Cu stimă și considerați,e Liviu Guță

Dumnezeu să te odihnească în PACE, colega mea !!! ???”, a spus Liviu Guță.