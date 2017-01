Lora și-a deschis sufletul. „A fost anul ăla decisiv”

Lora și-a deschis sufletul. Cântăreața le-a împărtășit prietenilor săi virtuali cum a fost anul 2016 pentru ea și ce așteptări are de la 2017.

Lora a ținut să le transmită pritenilor ei virtuali câteva gțnduri legate de anul care tocmai s-a încheiat.

Lora și-a deschis sufletul: „M-am simțit ca la BAC”

„Punct și de la capăt!

Nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine anul 2016 a fost anul ăla decisiv. L-am simțit ca pe un an de testare. Mi-am amintit la un moment dat de anul în care am dat bac-ul. Am avut constant senzația aia de „acu-i acu” … am văzut cum lumea din jurul meu era copleșită de emoții și-mi spuneam în gând: „Lora, fiecare om cu testul lui. You can do it!”.

Parcă tot ce am trăit și am învățat până acum a fost supus unui lung șir de teste. Abia acum, la final de an, în noaptea aceasta, după ce se vor termina toate concertele și voi putea să-mi fac ordine în gânduri, voi simți la ce „materie” am luat notă maximă și unde va trebui să mai „insist”.

Ce mi-a dat putere în anul 2016 a fost prezența voastră în sufletul meu, iar pentru asta, #avoastra, vă mulțumește! Suntem din ce în ce mai mulți și simt că inimile noastre vibrează la unison. Știți voi care sunteți. Ăștia care mi-ați umplut inima de fericire și mi-ați dat încredere chiar și în momentele de îndoială. Voi, cei care m-ați emoționat, care ați cântat și ați dansat alături de mine, voi toți care ați zâmbit și ați lăcrimat, care m-ați premiat dar m-ați și certat atunci când am greșit. Voi toți, #aimei!

Vă mulțumesc că m-ați ales să va conduc în această călătorie și sincer vă spun că de câte ori m-am pierdut, voi mi-ați arătat drumul!

Mulțumesc echipei mele minunate care în sfârșit este completă și alături de care ne așteaptă un 2017 cum nici nu vă imaginați!

Privesc cu nostalgie la anii ce au trecut dar sunt încrezătoare că viitorul ne rezervă numai surprize minunate, pe care știu sigur că le vom trăi împreună.

Cu drag, #avoastra, Lora!”, a dezvăluit artista.