Luminița Anghel face noi dezvăluiri despre relația cu fiul ei adoptat! David i-a dat mari bătăi de cap

În ultima vreme, Luminița Anghel și fiul ei adoptat, David, au trecut prin momente tensionate. Aceștia au fost invitați în cadrul unei emisiuni tv, unde și-au spus fiecare nemulțumirile. Între timp, lucrurile pare că s-au aranjat între ei.

Luminița Anghel și fiul ei, David s-au certat în fața unei lumi întregi, în direct la TV. Și-au spus cuvinte grele, iar artista a decis chiar ca e mai bine ca adolescentul sa locuiasca separat de restul familiei. Mai mult, se pare că adolescentul a avut probleme și refuză să muncească.

Cu tot scandalul dintre ei, acum situația pare să se fi calmat.

David i-a dat bătăi de cap

Invitată la o emisiune de televiziune, cântăreața a vorbit despre actuala relație cu fiul ei adoptat.

„Am făcut pace, este la modul general spus pentru că în realitate războiul nostru a început de mult şi nu ştim când se va termina. Eu am abordat cuvântul magic: răbdarea. Nu aş face nimic diferit pentru că nu am făcut nimic neobişnuit.

Puteam foarte bine să rămân singură toată viaţa, dar nici nu ştiu până la urmă, eu am fost un om foarte deschis cu el.

De ziua lui l-am invitat în oraş, am fost ca doi adulţi şi am avut discuţii extrem de relaxate pentru că am avut grijă să fiu calmă… Când îl apucă, de obicei îmi trimite mesaje”, a dezvăluit artista.

Luminița Anghel este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Înzestrată cu o voce puternică, vedeta a cucerit publicul cu melodiile sale. Artista a reprezentat cu succes România și la concursul Eurovision, acolo unde a cântat alături de trupa Sistem.