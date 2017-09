Luminița Anghel, scoasă din minți de șoferii din Capitală. „Mă enervează foarte tare proștii”

Binecunoscuta cântăreață a mărturisit că traficul din București îi dă mari bătăi de cap.

Traficul din Capitală este o mare problemă pentru toată lumea, inclusiv pentru cântăreața Luminița Anghel, cea care în ultimii ani a fost implicată în diverse scandaluri cu fiul său adoptat, David Pușcaș.

Invitată la o emisiune de televiziune, Luminița Anghel a explicat cu ce probleme se confruntă ea în trafic.

”Cel mai tare mă enervează șoferii din București! Eu sunt un șofer extraordinar. Am permis de 26 de ani și, în tot acest timp, nu am avut niciun accident. Am avut doar câteva amenzi, nesemnificative, fără dosare, fără puncte luate… Conduc zilnic, sunt obligată să fac acest lucru….

Câteodată mai și înjur la volan, însă nu scot capul pe geam și bâta, înțelegi?! Mă enervează foarte tare proștii din trafic…

Este vorba de blocat banda din centru când nu știi să conduci, de făcut dreapta sau stânga fără să semnal…

Eu am învățat să conduc acum 26 de ani, de la niște piloți de curse”, dezvăluie Luminița Anghel, care recent a făcut mărturisiri despre soțul ei, în cadrul emisiunii „Star Chef”, de la Antena Stars.