Maia Mălăncuș de la Vocea României Junior a reușit să întoarcă toate scaunele juraților cu o interpretare electrizantă a piesei „Bang Bang”. Jurații ar fi fost în stare de orice pentru a o avea în echipă.

Maia Mălăncuș de la Vocea României Junior a avut o evoluție entuziasmantă la audiții. Concurenta de 9 ani a întors toate cele 3 scaune ale juraților.



Vocea Romaniei Junior 2017 – sezonul 1: Maia Malancus – Bang Bang pe vocearomanieijunior.protv.ro

„Ai șanse foarte mari să întreci antrenorii de aici”, a fost complimentul pe care i l-a făcut Marius Moga.

Andra și-a dorit-o atât de mult pe Maia în echipă, încât a încercat să facă șpagatul, pentru a o convinge să o aleagă drept antrenoare. „Niciodată n-am făcut șpagatul și pentru tine m-am chinuit”, i-a spus Andra.

La final, Maia l-a ales pe Marius Moga să-i fie antrenor.

Pe scenă a urcat și sora mai mare a Maiei, Diana, care a cântat „Are You Gonna Be My Girl”, însă nu a reușit să convingă niciun jurat. Momentul în care Maia s-a întors pe scenă, pentru a-și îmbrățișa sora i-a emoționat însă pe jurați. Cele două surori au susținut un mic duet pe scenă.