Mama Deliei face dezvăluiri: „Mamă de băiat. N-ar fi în stare să crească o fată”

Mama Deliei, Gina Mocanu, a făcut dezvăluiri incredibile în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Are două fete, pe Delia şi pe Oana, dar a recunoscut că şi-ar fi dorit să aibă un băiat. În plus, mama Deliei a dezvăluit că o vede pe celebra ei fiică mamă de băiat, nicidecum de fată. Invitată în platoul unei emisiuni matinbale de la Antena Stars, mama Deliei, Gina Mocanu, a mărturisit că, deşi are două fete, şi-ar fi dorit să aibă şi un băiat. Ba mai mult decât atât, ea a fost convinsă, când era însărcinată cu Oana, că va avea băiat, nicidecum fetiţă.

„Eu am avut o întâmplare uşor nefericită, ca să zic aşa. pentru că eu cu Oana am zis că am băiat tot timpul. M-am dus să nasc. Cu Oana nu am mers deloc la ecograf. Am născut-o prin cezariană. Anestezistul a stat la capul meu şi mi-a zis ce băiat mare ai. Nouă luni de zile am zis că am băiat, am băiat. Aveam un zâmbet larg. Şi în ziua în care a terminat doctoriţa operaţia, l-a întrebat pe anestezist dacă ştia ce am. Şi i-a zis că am o fată de toată frumuseţea. Tot zâmbetul meu s-a transformat într-un rânjet. A,m rămas încremenită pe masă. Era de Sfântul Ion, probabil că dacă era băiat aşa îi spuneam. de aia i-am spus Oanei aşa. Acuma am şi băieţi, că am doi gineri”, a spus mama Deliei, Gina Mocanu.

O vede pe Delia mamă de băiat

Mama Deliei, Gina Mocanu, adezvăluit că şi-ar dori foarte mult un nepoţel de la una dintre cele două fiice ale ei. Despre Delia, ea a afirmat că nu o vede mamă de fetiţă, ci de băieţel. Consideră că fiica ei s-ar descurca foarte bine în rolul de mămică.

„Mi-aş dori să am un nepoţel. De la ea sau de la cealaltă. Nici nu contează”, a declarat mama Deliei, Gina Mocanu.

„Delia şi-ar dori un suflet acolo. Eu o văd mamă de băiat. Aşa o văd eu, nu ştiu de ce. Atitudinea ei. N-ar fi în stare să crească o fată. Eu m-aş bucura să fie şi gemeni, dar parcă doi e cam mult. De ajutat toată lumea o ajută. Că şi cuscra e de treabă. Doar că Delia e foarte ambiţioasă. Ea a spus că doar cât e nevoie vrea să fie ajutată, în rest vrea să aibă o relaţie c copilul ei, că de aia îl face, când o fi. va fi o mamă foarte bună. Mie nu mi se pare o corvoadă să am grijă de nepot”, a mai spus ea.