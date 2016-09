Mama lui Tuncay a cucerit-o definitiv pe Andreea Marin! “Soacra mea este o comoară!”/ VIDEO EXCLUSIV

Andreea Marin are parte de armonie în familie, iar acest lucru se reflectă asupra ei. Îi priește mariajul cu medicul turc Tuncay Öztürk, iar în privința soacrei are numai cuvinte de laudă.

Vedeta a reușit să construiască o relație strânsă cu mama soțului ei, care a cucerit-o definitiv cu preparatele turcești. Plăcut impresionată de mâncarea tradițională din țara soțului ei, Andreea Marin “a furat” din secretele culinare are soacrei sale.

Cele două se vizitează o dată la câteva luni, când fosta prezentatoare TV are parte de un adevărat răsfăț. Deși are o siluetă de invidiat, Andreea nu își privează organismul de anumite alimente, dar stă departe de excese.

“Uite în seara asta am mâncat o prăjiturică, dar încerc să nu exagerez în niciun fel, îmi place să mențin un echilibru. Moderația e de fapt cheia unei vieți cred eu frumoase, pentru că atâta vreme cât nu ai o nevoie ce ține de sănătate, vrei în viață să te bucuri și de plăcerile culinare, de ce nu? Am învățat deja multe lucruri. La noi acasă se gătește așa într-o bucătărie combinată româno – turcească și nu numai. Am un bucătar bun acasă, iar mama lui este o comoară din punctul ăsta de vedere. Gătește extraordinar și am învățat multe lucruri de la ea”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin, joi seara, vedeta participând la deschiderea unui târg de produse cosmetice, unde a aflat noile tendințe din industria frumuseții

Andreea Marin s-a delectat cu sărmăluțe și legume umplute

La cea mai recentă întrevedere cu soacra ei, Andreea Marin s-a bucurat de un meniu care i-a mers la suflet. “Ingredientele fac jumătate din savoarea bucatelor lor. Am mâncat niște sărmăluțe care nu seamănă cu ale noastre la gust și legume umplute, din nou care nu sunt ca ardeii noștri umpluți. Diferența de gust este semnificativă”, ne-a mărturisit ea.

Citește și: Andreea Marin, dezvăluire incredibilă despre fiica ei. “Ea nu a știut cu ce mă ocup”