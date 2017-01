Manuela Hărăbor vorbește despre cel mai greu moment din viața sa. Fiul ei a căzut de la etaj

Manuela Hărăbor vorbește despre cel mai greu moment din viața sa. Fiul său, Andrei, a căzut de la etaj, în urmă cu câțiva ani.

Actrița Manuela Hărăbor a rămas în sufletele românilor grație rolului din filmul de mare succes „Pădureanca”, unde l-a avut ca partener pe regretatul actor Adrian Pintea. În plan personal, vedeta are un băiat, Andrei, care suferă de autism, de care se ocupă îndeaproape și pe care îl iubește ca pe ochii din cap.

Manuela Hărăbor vorbește despre cel mai greu moment din viața sa: „Mă rugam Maicii Domnului să-l țină în viață”

Pe blogul său, Manuela Hărăbor a povestit despre unul dintre cele mai teribile momente pe care le-a trăit atunci când fiul ei a căzut de la etaj și a ajuns la spital.

„Eu de joi până luni dimineața, pentru că în timpul săptămânii trebuia să lucrez. L-am lăsat pe Andrei cu părinții mei, urmând să mă întorc din nou joi și să petrecem împreună sfârșitul de săptămână. Marți a plouat la mare, așa că nu s-au dus la plajă. Andrei avea 15 ani și era deja foarte înalt. Apartamentul în care stăteam era la etajul doi într-o construcție nouă, cu balcon pavat cu gresie și balustradă de aluminiu nu suficient de înaltă. Pe la ora 16, țin minte că eram la un avocat, când am primit un telefon de la proprietarul apartamentului, care mi-a spus că băiatul a căzut de la balcon, că nu și-a pierdut cunoștința, dar că și-a spart capul și acum e în ambulanță în drum spre Spitalul Județean Constanța.

Cât de mult te întărește Dumnezeu în momente limită și cât de multă putere îți dă să nu te prăbușești nu cred că trebuie să vă mai spun. Nu știu cum m-am urcat în mașină, cum am ajuns în fața blocului să o iau pe sora mea, cum am reușit să ajung la Constanța în două ore. Pe vremea aia erau doar 100 de kilometrii de autostradă și de la Drajna trebuia să merg pe drumul vechi cu o singură bandă pe sens, prin zeci de localități, cu limită de viteză”, a explicat vedeta.

„Aveam un singur gând, mă rugam Maicii Domnului să-l țină în viață pe Andrei și să mă ajute să ajung cât mai repede și teafără la el. Când am ieșit de pe autostradă, până la Constanța nu am întâlnit nici o mașină în calea mea, nici un echipaj de poliție, nici un radar. Eram singură pe drum și kilometrii parcă se comprimau, simțeam că mașina era împinsă de la spate de o forță nevăzută. Când am intrat în Constanța, luminile semafoarelor se schimbau în verde pe măsură ce înaintam. Am ajuns la spital și m-a întâmpinat medicul care m-a liniștit că Andrei e bine, că i-au făcut toate analizele, inclusiv ecograf și tomograf si că în afară de o plesnitură la suprafața calotei, nu are nimic altceva.

M-am culcat lângă el în patul de spital, avea capul bandajat și dormea sub efectul analgezicelor făcute. La cinci dimineața s-a trezit și cu un zâmbet cât soarele de mare mi-a spus ”Hai la plajă, mami.” Din nou Maica Domnului i-a fost aproape, l-a ținut în brațe domolindu-i căderea. Am știut asta când ne-am întors la vilă. Din fața porții am văzut cât de mic a fost locul în care a căzut, așa încât să nu-i fie fatal. Imaginați-vă o construcție cu două etaje, cu terasă pavată cu piatră la parter, ieșită aproape un metru în afară, un spațiu verde de mai puțin de jumătate de metru cu un copac în mijloc și un gard de fier în fundație de beton. Andrei s-a scurs printre crengile copacului și a ajuns în iarbă într-un perimetru de mai puțin de 50 de centimetrii pătrați”, a încheiat actrița.