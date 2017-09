Marcel Toader a explicat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, ce are de gând să facă în procesul de divorț cu soția sa, cântăreața de muzică populară Maria Constantin.

Omul de afaceri marcel Toader este în plin scandal de divorț cu interpreta de muzică populară Maria Constantin. dacă aceasta din urmă a ales să fie foarte reținută în declarații, nu același lucru s-a întâmplat cu Marcel Toader, care a făcut până și dezvăluiri intime despre cea care i-a fost soție.

Cei doi trebuiau să se separe la notar, însă Marcel Toader nu s-a prezentat, preferând să meargă mai departe cu divorțul.

În cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena 1, Marcel Toader a explicat ce are de gând să facă în procesul de divorț cu Maria Constantin.

„O să solicit să fie aduse imaginile de la aeroport de atunci. O somez public pe doamna Chihaia că ea a fost la lecţiile de canto. Au trecut aproape două luni, iar Maria nu vine cu nicio probă în apărarea ei. Ea nu a reuşit să păstreze secretul divorţului nostru”, a spus Marcel Toader.

„Noi în seara aia am vorbit despre toate probabilităţile posibile. Ea mai avusese acum patru ani o istorie de viaţă, care rămăsese în presa din Târgu Jiu. I-am spus că la un moment dat o vor căuta şi în pantofi. Au fost zeci de dăţi în care o trăgeam de mânecă să aibă grijă ce face… Când ea a recunoscut, în secunda doi am sunat-o pe soţia acestui domn. După care i-am sunat mama Mariei pentru că sunt convins că mama ei ştia de lucrurile astea… Maria nu are scrupule. Voiam să aplanăm totul între noi”, a mai spus Marcel Toader.