Margot Robbie, însărcinată cu primul copil

Actrita Margot Robbie s-a casatorit la sfarsitul anului trecut si se pare ca acum ar fi insarcinata cu primul copil.

Margot Robbie, in varsta de 26 de ani, s-a casatorit in decembrie cu Tom Ackerley in cadrul unei ceremonii intime si, potrivit NW magazine, aceasta ar fi insarcinata cu primul copil.

“Desi nu se vede inca faptul ca este insarcinata, exista posibilitatea ca ea sa fi fost insarcinata cand s-au casatorit”, dezvaluie publicatia. „Probabil va exista un anunt oficial, in orice moment”.

