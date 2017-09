Maria Constantin se apucă de afaceri. O ia pe urmele altor vedete care au făcut la fel după divorț

Cântăreața Maria Constantin are de gând să își facă o afacere cu haine, asemenea altor vedete din showbiz-ul românesc care au făcut la fel după ce au divorțat.

Maria Constantin se află în divorț cu omul de afaceri Marcel Toader. În ciuda scandalului în care este implicată, artista își vede de concerte, evenimente și diverse alte lucruri, fără să-i pese de ce spune gura lumii.

Ba mai mult decât atât, interpreta de muzică populară vrea să se apuce de o afacere cu haine, după cum a detaliat prietena ei cea mai bună, Raluca Paraschiv, la emisiunea pe care Dan Capatos o prezintă la Antena 1.

„S-a pus problema cu costumele tradiţionale. Nu am abandonat ideea. Proiectul este în desfăşurare, le croieşte”, a declarat Raluca Paraschiv la emisiunea „Xtra Night Show”.

Maria Constantin o ia astfel pe urmele altor vedete din showbiz-ul românesc care au făcut exact la fel imediat după ce au divorțat de partenerii de viață.

Gabriela Cristea și-a făcut atelier de croitorie acasă, după ce a divorțat de omul de afaceri Marcel Toader, actualul încă soț al Mariei Constantin.



“Prima rochie am creat-o când aveam vreo 7 ani și am făcut-o pentru păpuși. După aceea am lăsat totul în stand by și, la un moment dat, am zis să încerc. Cumpăr materialele, le am în casă și după aceea le învârt, le răsucesc și mă joc cu ele. Evident că mă și inspir, pentru că nu sunt de specialitate”, declara vedeta pentru Libertatea.

Și Adriana Bahmuțeanu s-a implicat în același gen de afaceri. Ea și-a deschis, în urmă cu câțiva ani o croitorie, „Bahmu Atelier”, unde prezentatoarea de televiziune spunea că face rochii pictate și realizate manual, care subțiază silueta.