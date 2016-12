Maria Dragomiroiu, simbol al cântecului autentic românesc, și-a construit prodigioasa carieră pe fondul unei stări de bine în viața privată, invidiată de toată zona artistică. Asta pentru că Destinul a făcut să întâlnească un om ce o divinizează, Bebe Mihu, și care nu se sfiește, la vârsta la care este bunic, să-i spună răspicat artistei: ”Te iubesc! Și nu-i un act de curaj să recunosc asta!”.

Această iarnă este specială în viața celor doi, căci artista sărbătorește 30 de ani de când este alături de Bebe Mihu și 25 de când acesta i-a devenit soț. Mai mult, sâmbătă, veteranul organizator de evenimente împlinește 59 de ani. Motiv ce a condus la una din rarele ocazii în care Maria și Bebe au vorbit, într-un interviu exclusiv, despre începuturile relației – momentul în care a dispărut definitiv greul din viața fiecăruia-, despre spațiul creat în jurul lor plin de respect și aplauze.

”Nu-i un act de curaj să recunosc că îmi iubesc soția! E loc de declarații de dragoste și după 30 de ani de la căsătorie Nu speram nici în visele mele cele mai frumoase să întâlnesc un așa om”, își face să roșească soția Bebe Mihu.

Despărțiți o lună în trei decenii

”Prima data am văzut-o la televizor, în 1982 și mi s-au lipit ochii de ecran. Din iarna lui 91, când ne-am prezentat în fața ofițerului de stare civilă, suntem nedespărțiți. Încă suntem în perioada în care găsim bilețele ascunse sub pernă și nu exista zi în care să nu vorbim. Anul acesta a fost pentru prima oară când, în 30 de ani, am stat o lună de zile fără să fiu cu Maria. Am fost pentru prima oară despărțiti, deoarece am organizat și urmat un turneu muzical în America de Nord. A fost greu (fapt aprobat de Maria-n.r.), am mulțumit că s-a inventat internetul să ne vedem. Am numărat zilele și orele până la întoarcere. Promit soția mea că nu să mai fac așa ceva niciodată!”, și-a luat angajamentul domnul Mihu în fața artistei.

”A fost dragoste la prima vedere”

”Noi doi am avut norocul și șansa să fim amândoi, pe același drum. Ne-am întâlnit în momente cruciale pentru amândoi, fiecare după un divort traumatizant, și consider că a fost un semn divin. Amândoi ne-am înțeles reciproc și respectul s-a dovedit a fi secretul unei relații frumoase”, își aduce aminte artista, completată de soțul său: ”În calitate de organizator de evenimente și director de casă de cultură, am invitat-o pe Maria la un spectacol în noiembrie 86, și ea, ca și mine, afectată de un divorț. Pentru mine a fost dragoste la prima vedere. Ne-am mutat împreună, la București și, timp de patru ani am conviețuit în armonie, fără acte, făceam naveta până în Târgu Jiu.

A cântat la altă nuntă în ziua nunții ei

Nunta (23 februarie 1991)a fost o mare supriză, verighetele au fost aduse de Maria, cumpărate din Los Angeles, din primul său turneu american. Cununia religioasă am făcut-o șapte ani mai târziu, la îndemnul copiilor”. Artista se amuză și acum că, pentru că nunta a fost fixată de părinții și copii lor, în conformitate cu programările de la biserică, ziua a coincis cu o cântare la o altă nuntă, fixată cu mult înaintea ideii familiei de a-i uni și în fața lui Dumnezeu. ” S-a furat mireasa! De fapt mireasa – eu, a trebuit să cânt la o altă nuntă, în timpul nunții mele”, se amuză Maria Dragomiroiu. ”Singurul care s-a prins a fost Șerban Georgescu, pe atunci soțul Mădălinei Manole”, completează Bebe amintirile.

”Momentul cel mai tensionat? Nu au existat astfel de evenimente. Nici atunci când presa a speculat că aș avea o relație cu Madălina Manole. Bârfa respectivă a generat o serie de spectacole de succes pe Litoral, gluma fiind ilustrată de un afiș care o întruchipa pe Maria cu un pistol îndreptat împotriva Mădălinei Manole. Au ieșit spectacole cu sala plină”, susține Mihu. Așa că povestea merge mai departe la fel de lin ca în primii ani.

Au și planuri pentru pensie

La fel de lin le-a mers și pe plan professional, unde au conlucrat mereu cu succes. Nu au planuri de retragere din zona muzicală, dar știu exact când va fi momentul și ce va urma… ”Nu ne-am gândit niciodată să tragem linie? Nu putem să facem asta, mai avem multe de făcut. Maria este de părere că acest moment se va întâmpla când care nu va mai putea să cânte live și respect mult asta. E o dovadă de profesionalism. Oricum, când se va întâmpla asta ne vom stabili, nu în Statele Unite, ci în raiul nostru de la țară, casa de la Ionești, Vâlcea, unde s-a născut Maria. Avem circa 220 de pruni și 50 de meri, o frumusețe de livadă pe care, din păcate nu ne bucurăm decât circa 10 zile pe an.”

Crăciunul și sărbătorile de iarnă confruntă familia artistei cu o situație aparte. Dacă bunicii își așteaptă copiii și nepoții în vizită, în jurul bradului, în cazul Mariei Dragomiroiu și a lui Bebe Mihu, este fix invers. Din cauza concertelor și deplasărilor, prezența lor a devenit un fapt prețioas în fața celor doi copii și a celor patru nepoți pe care îi au. Maria Dragomiroiu sărbătorește 30 de ani de relație cu Bebe Mihu sâmbătă, în ziua în care cunoscut impresar împlinește 59 de ani!

