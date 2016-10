Marina Almășan acuză o colegă din TVR. I-a „furat” emisiunea

Marina Almășan acuză o colegă din TVR că i-a „furat” emisiunea. Prezentatoarea susține că un format al unui show de la televiziunea publică seamănă perfect cu cel realizat până de curând de ea – „Ne vedem la TVR”.

Ani de zile, Marina Almășan a realizat emisiunea „Ne vedem la TVR”, de la televiziunea publică. Recent, moderatoarea a rămas fără acest show, prezentând altul „Femei de 10, bărbați de 10”, alături de Mircea Radu.

Cu toate acestea, Marina Almășan acuză o colegă din TVR că i-a „furat” emisiunea.

Marina Almășan acuză o colegă din TVR: „O copie a defunctei mele emisiuni”

„Bref. Pe ecranul televizorului – ce să vezi? O copie 1:1 a defunctei mele emisiuni!!!!( între timp, telefoanele continuau să sune, întrebându-mă de ce nu o mai prezint eu, de ce am înlocuit trupa lui Andrei Tudor Band, de ce am schimbat decorul, că era foarte frumos al nostru etc). Invitat era Tudor Gheorghe, cu tot tacâmul rețetei pe care o pusesem pe picioare încă de pe vremea ” Ceaiului de la ora 5″ : dialogurile nonconformiste, reîntoarcerile in timp, secvențele din arhivă, prezența ” ca surpriză” a soției, momentele artistice live, intervențiile telefonice neașteptate, prezența în sală a unor colaboratori, tot- tot- tot ca la noi. Desigur, altul era decorul, alta prezentatoarea. Apăreau în plus, obsesiv , replicile ” Mi se spune în cască”. Apoi era altă echipă. Alt „realizatorul”. Pun ghilimele, pentru că, în accepțiunea mea, ” a realiza” într-o lume atât de creativă, cum este televiziunea, nu înseamnă nicidecum a repeta ce a făcut altul, înaintea ta. Ci a veni cu ceva nou, a te afirma cu o idee nouă. Sau măcar cu o punere în scenă nouă a ceva anterior. Și în niciun caz, ” a doua zi” după ce acest ” anterior” a ieșit din scenă..

Îmi pare rău că sunt nevoită să mă revolt împotriva unor colegi care, culmea, chiar îmi sunt chiar apropiați. Pe șefi nu mă pot supăra ( încă) pentru că refuz să cred că această furăciune ordinară s-a făcut cu cârdașia lor. La noi chiar nu există cenzură, deci e posibil ca șefii nici să nu știe in amănunt ce are de gând fiecare slujbaș, pe „felia” sa. Sau să fie dezinformați…

Dacă însă, între timp, superiorii noștri s-au răzgândit și și-au dat seama că formula Marinei Almășan este totuși una de care Televiziunea Română încă mai are nevoie, atunci echipa mea este gata să-și reia copilul și să-l ducă mai departe, de acolo de unde l-a lăsat, cu trei luni în urmă. O știu bine pe Irina Radu, știu că este un om dintr-o bucată și că nu-și dorește să păstorească situații confuze și nedreptăți. De aceea, noi ăștia câțiva , care ne începuserăm vara plângând pe catafalcul unei emisiuni pe care o iubeam nespus, asteptăm cu încredere atitudinea șefilor noștri. Nu, nu ne obsedează capra vecinului ( doar că aici e vorba de capra noastră! ) și nici nu alergăm după potcoave de cai morți : am pornit acum pe un alt drum și suntem deciși să facem și din ” Femei de 10, Bărbați de 10″ unul din brandurile de succes ale TVR. Dar suntem convinși că nici lui Louis Vuitton nu i-ar conveni ca vecinul de pe stradă să se vânture prin fața lui, fluturându-i arogant pe sub nas o poșetă fake purtându-i semnătura și de pe urma căruia un copiator ordinar, lipsit de imaginațe, obține profit…”, a comentat Marina Almășțan pe femeide10.ro.

