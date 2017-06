Marina Almășan, curtată de bărbați însurați. „Am sfârșit prin a deveni rațional scârbită”

Marina Almășan a oferit detalii neștiute din viața sa personală. Vedeta a mărturisit că este curtată de bărbați însurați.

Marina Almășan este una dintre cele mai constante prezentatoare de la televiziunea națională, acolo unde de-a lungul vremii a moderat numeroase emisiuni.

În plan personal, vedeta a fost căsătorită cu muzicianul Victor Socaciu, iar ulterior și-a regăsit liniștea alături de milionarul Georgică Cornu.

Marina Almășan, care ia în calcul operațiile estetice la 54 de ani, a dezvăluit, pe blogul său, că a fost și este curtată de bărbați însurați.

„Situația încă incertă a matrimoniului meu îi face – culmea! – pe destui bărbați să-mi dea târcoale. La urma-urmei, speranța moare ultima, nu-i așa? Unii dintre ei o trag după ei ( speranța!) de ani buni, chiar decenii, tot nădăjduind că soarele privirii mele va răsări, în sfârșit, și pe ulița lor. Iar dacă un sfert de secol am tot fost măritată – reducând la „zero” șansele lor – acum, zic ei, a venit momentul! Mulți au însă un mare cusur : sunt din cale-afară de…însurați!? Lucrul acesta m-a disperat mereu. Nu faptul că sunt însurați, ci atitudinea sentimental-duplicitară a bărbaților, în general. Am depășit rapid, de fiecare dată, sentimentul măgulirii, traversat de fiecare femeie curtată, și am sfârșit prin a deveni rațional scârbită. Da, știu perfect că unii au consistente circumstanțe atenuante, că acasă îi așteaptă neveste nebune, leneșe, scandalagioaice sau chiar c…e și că astfel de „evadări” sentimentale ar fi, oarecum , legitime.

Însă sunt și foarte mulți care păcătuiesc. „Fug”, de fapt, de la niște femei amărâte, care, fie că sunt obosite de viață și și-au pierdut strălucirea de odinioară, fie cărora hormonii-razna le-au dublat gabaritul, fie copiii le-au acaparat cu totul ființa, fie, pur și simplu, lipsa timpului le împiedică să se „updateze” la nivelul Prezentului, ele rămânând niște simple „neveste”, șterse, ancorate în trecut, cu capoate înflorate din finet, miros de ceapă prăjită și stol de bigudiuri pe cap. Chiar dacă, în esență, ele sunt femei de ispravă, gospodine perfecte, mame minunate, soții devotate.

Încerc să-i înțeleg și compătimesc pe însurații primei categorii, dar îi urăsc aprig pe cei din a doua. Curtea acestora din urmă mă dezgustă, trădările lor mă scârbesc. I-aș dori puși la un zid luuuung-lung ( cred că nici cel Chinezesc nu ar fi suficient să-i încapă!), și i-aș împușca pe toți, cu mâna mea, pe vreo doi dintre ei chiar de două ori… „, a afirmat Marina Almășan.

