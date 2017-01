Marina Almășan face confesiuni. „A fost umărul pe care am plâns”

Marina Almășan face confesiuni. Prezentatoarea de televiziune a vorbit despre femeia cu care se simte în siguranță la TV și care i-a devenit prietenă apropiată.

Marina Almășan este una dintre cele mai longevive prezențe pe micile ecrane, la TVR.

A prezentat numeroase emisiuni, iar acum a dezvăluit cine este femeia alături de care a trăit multe, bune și rele, la TVR, și care i-a devenit prietenă foarte bună.

Marina Almășan face confesiuni: „Am creat de toate, inclusiv invidii”

Prezentatoarea de la TVR, care a recunoscut că, în plan personal, este pregătită pentru o a treia căsnicie, a vorbit despre prietena sa, Luminița Dumitrescu, cea pe care o cunoaște de 27 de ani și care, recent, și-a aniversat ziua de naștere.

Aceasta e regizor artistic la Televiziunea Națională și au lucrat mult împreună, Marina Almășan mărturisind că se simte mult mai confortabil la emisiunile pe care le prezintă atunci când știe că buna ei prietenă este în car.

„Pe Luminița Dumitrescu -prestigiosul regizor artistic al Televiziunii Române – am cunoscut-o cu 27 de ani în urmă, când eram un biet soldățel în oastea lui Mihai Tatulici, iar ea – deja unul din regizorii români de referință, absolventă eminentă a Academiei de film și televiziune de la Praga, studentă a marelui regizor Milos Forman.

Luminița a fost primul regizor cu care am avut de a face, în această lume mirifică a televiziunii, și s-a legat între noi nu numai o indestructibilă relație profesională, ci și o prietenie care-mi este mai dragă decât orice. Luminița a fost martorul tuturor întâmplărilor fericite și mai puțin fericite din viața mea, a fost umărul pe care am plâns, brațul de care m-am sprijinit, tovarășul de drum în toate aventurile mele de televiziune.

Am construit împreună ” Ceaiul de la ora 5″, am făcut sute de alte emisiuni, programe speciale, Revelioane, Eurovisioane. Am bătut țara și lumea-n lung și-n lat, am creat de toate…inclusiv invidii! Pentru că nu oricine se poate lăuda cu un astfel de om alături!

Luminița este minunată, este neobosită, este un om creativ si o perfecționistă cum rar mai gasești în zilele noastre. Și, dincolo de orice, este o prietenă de 10!

Fiecare nou sezon de emisiuni pe care-l încep, este mai însorit dacă știu că, în car sau în studioul de emisie, se află și Luminița”, a declarat Marina Almășan.