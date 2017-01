Marina Voica, senzuală în tinerețe. Marina Voica este una dintre cele mai apreciate voci de la noi, care a intrat în sufletele românilor cu piese precum ”Și afară plouă, plouă” sau ”Într-un colț de cafenea”. Puțini știu însă ce trup perfect avea Marina Voica în tinerețe.

Marin Voica are acum 80 de ani și o energie debordantă, iar așa a fost toată viața. Era foarte tânără atunci când a venit în România din Rusia și nu i-a luat mult să-i cucerească pe compozitori cu vocea ei, aceștia încredințându-i piese care aveau să facă istorie. În anii ’60, Marina Voica avea una dintre cele mai de succes apariții ale vremeii, alături de Margareta Pâslaru, și ea la început de carieră, chiar de Revelion 1960.

Iat-o pe Marina Voica, senzuală în tinerețe:

Pe numele ei Marina Nicolskaia, Marina Voica a avut una dintre cele mai longevive cariere de pe scena muzicală din România. A s-a născut în Rusia, a făcut facultatea la Moscova, unde a făcut cunoștință cu un român cu care s-a căsătorit, iar după terminarea facultății s-a mutat în România.

Neobosita solistă pe melodiile căreia dansau românii pe ritmuri spaniole în anii ’60-’70 locuiește singură, de peste trei decenii de când i-a murit soțul, medicul Viorel Teodorescu. Artista a părăsit Bucureștiul în urmă cu 12 ani și s-a mutat la poalele muntelui, într-o frumoasă casă de administrarea căreia se ocupă singură-singurică, dovedind un curaj admirabil și o pricepere bărbătească.

Marina Voica, senzuală în tinerețe și plină de energie la 80 de ani

Marina Voica are una dintre cele mai longevive cariere de pe scena muzicală din România. Face parte din generația de aur a muzicii ușoare din țara noastră. de-a lungul timpului, a încântat generații după generații cu muzica și prezenta sa scenică. Deși astăzi este octogenară, marea artistă este la fel de energică și plină de viață ca în tinerețe.

Chiar anul trecut, artista și-a lansat un nou album, iar la eveniment a avut o mulțime de vedete invitate, pe care le-a uimit cu energia ei. ”Nu contează cum arăți în anumite părți, la gât, la față, dacă sufletul rămâne același. Eu nu o pot ucide pe femeia tânără din mine”, a declarat Marina Voica pentru Libertatea, acum ceva vreme.



După debutul la TVR, chiar dacă vocea ei a impresionat Marina Voica a apărut cu pauze pe micul ecran, până la una dintre edițiile Festivalului de la Mamaia, unde a cunoscut succesul cu adevărat.

”Cariera mea a fost presărată cu multe urcuşuri şi coborâşuri. Întotdeauna am fost victima unui conflict politic între două ţări: România şi Rusia. Mare lucru nu s-a putut rezolva între ele, dar Marina Voica era aici, aproape. „Jos cu ea!” Şi stăteam ani de zile îndepărtată din TV şi radio. Aşa s-a întâmplat că într-una din perioadele acestea nefaste, Radu Şerban a scris pentru mine un cântec “Prieten drag”. Trebuia să-l cânt în primă audiţie la o emisiune de televiziune, unde chiar compozitorul m-a acompaniat la pian. Am acest concert înregistrat pe bandă de magnetofon. L-am cântat un timp şi cântecul “Prieten drag” devenise şlagărul din repertoriul meu. Dar a venit iarăşi o perioadă când nu aveam voie să apar la TV şi la Radio şi atunci Radu Şerban, ca să nu moară acest frumos cântec, l-a dat unei tinere debutante care era Pompilia Stoian. Imprimarea variantei mele s-a pierdut la Radio şi cântecul s-a consolidat ca repertoriul Pompiliei Stoian. Încă mult timp nu am avut cântece româneşti, când într-o zi totul s-a schimbat. La o ediţie a Festivalului de la Mamaia, Ion Cristinoiu mi-a scris un cântec “Încredere”. Piesa a luat Marele Premiu.

De atunci, compozitorii m-au asaltat cu piesele lor şi am devenit în sfârşit o adevărată cântăreaţă română. Mulţumesc tuturor compozitorilor, ziariştilor, oamenilor de televiziune, care m-au susţinut: Octavian Ursulescu, Marius Ţeicu, Marcel Dragomir, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Ionel Tudor, Titus Munteanu, Ovidiu Dumitru, Paul Urmuzescu, Ioana Bogdan, Aurora Andronache, Tudor Vornicu, Dan Mihăiescu… şi încă o armată de oameni cu care am colaborat de-a lungul a 50 de ani”, a povestit Marina Voica, pe site-ul ei, marinavoica.ro.

Fotografii: marinavoica.ro