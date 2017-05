Marius Manole a încercat să se sinucidă. Actorul s-a confesat la emisiunea pe care Andreea Esca o are la un post de radio.

Marius Manole, care arăta incredibil în copilărie, este cunoscut telespectatorilor din țara noastră atât ca actor, dar și din postura de dansator la un show de la Pro TV. De altfel, artistul a fost cel care a câștigat concursul Uite cine dansează, alături de coregrafa Olesea.

Invitat la emisiunea pe care Andreea Esca o realizează la postul de radio Europa FM, Marius Manole a făcut dezvăluiri despre viața sa.

El a mărturisit că nu este deloc o persoană comunicativă, așa cum pare la prima vedere.

„N-am auzit niciodată în casă TE IUBESC. Nu sunt obișnuit. Eu știu că acum sunt un om care îmbrățișează greu un alt om… pare că sunt un om foarte comunicativ, dar nu sunt. Și fac niște eforturi groaznice pe unde mă duc. Și ce am făcut acum la Pro, la emisiune. După emisiunea trebuia să stai tot timpul și să faci fotografii, să vorbești cu oamenii. Eu acum sper ca oamenii să nu se simtă jigniți, dar era cel mai greu moment pentru mine. Trebuia să stau și să fac frumos. Nu aveam tot timpul chef să zâmbesc”, a spus el.

Actorul a mărturisit că vorbește foarte rar cu prietenii săi, la fel și cu părinții lui.

„Din păcate, din nefericire, prietenii mei au cel mai mult de suferit din povestea asta, din viața mea. Inclusiv părinții mei, pe care îi văd foarte rar și cu care stau foarte rar de vorbă chiar și la telefon. Am prieteni foarte buni, care suferă foarte mult din pricina mea. pentru că eu nu știu să întrețin o prietenie și nu știu să… E o meserie care te acaperează și o meserie în care nu poți să tragi pe nimeni după tine”, a mai adăugat Marius Manole.

Marius Manole a încercat să se sinucidă. Cu un aparat de ras fără lamă

În cadrul aceluiași interviu, Marius Manole a mărturisit că a încercat să se sinucidă atunci când nu a reușit să ia un rol.

„Eram tânăr și eram la Brăila. Nu am încercat chiar să mă sinucid. A fost o tentativă cu un aparat de ras care nu avea lamă. Și știam, că nu eram chiar așa de prost. Eram într-un film. Era o actorie, pe care nu aveam cum… Dacă nu puteam să fac rolul pe scenă, hai să-l fac în viață măcar… A fost haios, au venit colegii, au stat toată noaptea”, a povestit artistul.

Actorul a mărturisit și că merge la psiholog.

„Mă duc pentru că cea mai mare problemă a vieții mele, în acest moment, este că eu nu știu să trăiesc. fac o mie de lucruri, dar eu cu mine… Eu m-am dus să întreb, nu știu, poate că descopăr că ăsta este traiul meu. Am mai fost o singură dată la psiholog, la o domnișoară… Acum am fost iar, după ani, mult mai matu, și am avut o ședință și a fost foarte interesant. Mi-a explicat niște lucruri. Nu trag concluzii. Sunt multe lucruri pe care mi le-a explicat. Eu nu vorbesc cu nimeni, că nu am timp să vorbesc despre o problemă care mă macină. Am prieteni apropiați, la care nu ajung și când ajung mi se pare cumva vulgar, patetic, habar n-am, să vorbesc despre mine. Și nu deschid subiectul”, a încheiat Marius Manole.