Mel C spune că a suferit de tulburări de alimentație și depresie când făcea parte din Spice Girls devenind obsedată de felul în care arăta și de exercițiile fizice, scrie The Telegraph.

”Trebuia să fiu perfectă”, explică Mel C, una dintre componentele Spice Girls, felul în care a ajuns să dezvolte tulburări de alimentație, depresie și o obsesie pentru exercițiile fizice.

Cântăreața Melanie Chisholm (Mel C), în vârstă de 43 de ani, era numită ”Sporty Spice” din cauza stilului său sportiv și a fizicului atletic. Într-un interviu acordat recent ea a povestit cum a ajuns să își limiteze strict dieta atunci când a devenit obsedată de ideea de a fi vedeta pop perfectă.

„M-am gândit că trebuie să fiu o anumită modalitate de a merita tot ce se întâmpla cu mine … să fiu popstar, trebuia să fiu perfectă și asta a fost modul meu de a încerca să obțin perfecţiune. Nu m-am înfometat niciodată, dar nu am mâncat corespunzator și făceam exerciții fizice în mod obsesiv. În plus, tot timpul petrecut alături de Spice Girls cred că am trăit pe adrenalină, doar Dumnezeu știe cum am trecut peste atâtea. Cred că la un moment dat corpul meu a spus – destul!”.

Iar pentru ea acest ”destul” a însemnat depresie. Pe lângă tulburările de alimentație, Malanie a fost diagnosticată în 2.000 cu depresie și spune că s-a simțit ușurată când a avlat că ceea ce i se întâmplă este de fapt o boală și că se poate vindeca. A reușit să treacă însă peste asta cu ajutorul unui amestec de terapii, acupunctură și medicamente.

Totuși, în 2016 când i s-au oferit 2 milioane de lire sterline pentru a participa la concertul aniversar ”20 de ani de la Spice Girls”, a refuzat din cauza traumelor emoționale. „Când a ajuns în vârf, eu nu mai puteam nici măcar să mă uit la mine în oglindă pentru că nu imi plăcea ceea ce vedeam”, a concluzionat fosta membră a celei mai de succes trupe britanice de fete.