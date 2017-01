Anamaria Prodan, Dan Bălan, Ionuț Dolănescu și Bobby Stoica (ex-Voltaj) nu mai dau bani pe cazare când pleacă în vacanță. Primii trei și-au cumpărat case în America și trag acolo când vor odihnă sau distracție, iar Bobby e de 10 ani fericitul propritar al unei case pe plajă în exotica Thailanda!

Pentru Anamaria Prodan – a cărei mamă, celebra cântăreață de muzică populară Ionela Prodan, locuiește în SUA de ani buni – America e a doua casă. Așa că n-a fost mare mirare când, în 2015, impresara de fotbaliști și soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf, și-au luat o vilă de 1 milion de dolari în Las Vegas. Este o construcție impresionantă, uriașă, pe două etaje, cu șase dormitoare mari și un living pe măsură, bar, bucătărie de vară și o grădină superbă.

Anamaria mai are câteva proprietăți în America (se vehiculează că, în total, ar avea 9 sau 10). Prima, cumpărată în 2001, când era măritată cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, pare cea mai modestă. Este vorba despre o casă cu numai trei camere.

Și Ionela Prodan deține mai multe case și terenuri în SUA. De altfel, de o bună bucată de vreme ea activează în domeniul imobiliar, o afacere care s-a dovedit foarte profitabilă.

O-Zone e istorie, s-a stins până și ecoul megahitului “Dragostea din tei”, însă Dan Bălan continuă s-o ducă regește, parțial din banii agonisiți atunci, parțial din muzica pe care o face acum. Fostul lider al trupei moldovenești, ajuns acum la 37 de ani, are un apartament la New York, situat chiar în inima metropolei americane, cartierul Manhattan. Din locuința sa impresionantă, cu camere uriașe, aflată la etajul 25 al unui bloc de lux, are vedere la Empire State Building, unul dintre cei mai faimoși zgârie-nori. În afară de acest apartament, evaluat de specialiști la peste 800.000 de dolari, el mai deține o casă, tot la New York.

În ciuda acestor achiziții extravagante, Bălan stă mai mult în Rusia decât în America, în special la Moscova, unde are cele mai multe cântări. Majoritatea în rusă…

Bobby Stoica, fost compozitor și membru al trupei Voltaj, și-a cumpărat în urmă cu aproape 10 ani, cu echivalentul a 80.000 de euro, o casă și bucățică de plajă în Thailanda, un rai personal unde-și încarcă bateriile. Thailanda este țara asiatică în care, de ani buni, Bobby și soția lui, solista Alexandra Ușurelu, petrec mai mult de o lună la fiecare început de an. Acolo au găzduit, de-a lungul vremii, mai mulți artiști care au vrut o vacanță exotică, inclusiv pe Călin Goia, liderul trupei Voltaj. Și tot acolo se pare că Bobby, care aici urca pe scenă cu Voltaj doar pe onorarii grase, cântă gratis prin cârciumi, pentru a bucura turiștii și băștinașii.

Bobby și Alexandra s-au cunoscut în studioul de înregistrări (ea colabora pe atunci cu trupa Vunk) iar după ce au cântat împreună, au decis să și trăiască împreună. S-au căsătorit în secret în vara anului 2015.

Mama și sora lui Ionuț Dolănescu locuiesc în America, așa că interpretul de muzică populară s-a lăsat convins ușor să-și cumpere și el o proprietate acolo, care acum îi servește drept casă de vacanță. A ales o vilă din Florida, aflată aproape de parcul de distracții Disneyland.

Ionuț e rezident american (nu are încă cetățenia) și stă prin SUA cam 6 luni în fiecare an, adică își împarte timpul 50%-50% între țara natală și cea de adopție. Mama lui Ionuț, celebra interpretă de muzică populară Maria Ciobanu, este cetățean american de mulți ani.