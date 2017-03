Andreea Esca, mesaj pentru echipa națională de fotbal a României. Ce a declarat vedeta la Cluj

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, prezentă la Cluj pentru un interviu cu Florin Piersic și pentru un festival de shopping, a transmis un mesaj pentru echipa națională de fotbal a României.

„Multumesc, Cluj pentru ziua exceptionala de ieri ! Un interviu pentru sufletul meu cu Florin Piersic si un „Half is Free” de mare succes intr-un loc cu istorie! Iar azi : HAI ROMANIA!!!!! #clujrules”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

Andreea Esca a postat și o fotografie, în care apare lângă autocarul echipei naționale de fotbal.

Foto: Andreea Esca/Facebook

Andreea Esca a mărturisit că nu este foarte atentă cu îngrijirea

Prezentatoarea de televiziune, aflată constant în atenția publicului, a mărturisit, recent, că nu este foarte strictă cu îngrijirea, dar are câteva ritualuri de la care nu se abate.

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, despre al cărei salariu s-a vorbit în numeroase rânduri, a vorbit, în cadrul unei emisiuni de la Pro Tv despre obiceiurile pe care le are pentru a arăta cât mai bine.

Nu sunt foarte-foarte serioasă în cea ce privește îngrijirea, dar am câteva lucruri de care țin cont. Nu mă culc niciodată machiată, mă demachiez oricât de târziu ar fi și oricât de obosită aș fi. De pe la vârsta de 20 de ani folosesc o cremă de contur de ochi. Și asta pentru că râd foarte mult și am foarte multe riduri în zona ochilor. Atunci nu mă gândeam că o să le fac, dar nu știu am avut noroc. Era singura cremă pe care o foloseam la vârsta aia. Pe urmă, am început să folosesc câte o cremă de față, cam asta. Nu sunt habotnică din acest punct de vedere”, a dezvălui prezentatoarea de televiziune.