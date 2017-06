Mesajul primit de Andreea Esca. „Sunt mută”

Mesajul primit de Andreea Esca. Prezentatoarea de televiziune a avut parte de o surpriz[ din partea unei admiratoare.

Andreea Esca, cea care a avut parte de o pățanie în avion la întoarcerea în Capitală, ține permanent legătura cu fanii ei de pe rețelele de socializare.

Vedeta, care a fost ținta unei glume făcute de Cove, le-a povestit internauților o întâmplare care a umplut-o de bucurie.

Mesajul primit de Andreea Esca. „”Sunt suficient de nebună””

„Am promis pe Instagram că azi vă spun o poveste. Ieri am plecat din Cluj la oră 12 către București pentru ediția specială Simon Halep și m-am întors la oră 23 în Cluj pentru renumită petrecere de sfârșit de TIFF. Asta, desigur după ce ajunsesem la Cluj vineri dimineața?. O mulțime de oameni m-au întrebat de unde am atâta energie??? Și de ce să mă mai întorc dacă tot am revenit pentru jurnal? În avionul de întoarcere, în stânga mea, pe celălalt culoar erau două tinere doamne.

În timpul zborului, la un moment dat , cea care era mai aproape de mine îmi întinde hârtia din imagine, spunându-mi că este din partea doamnei de lângă ea. Citesc și îmi dau seama că acum știu de ce am luat acest avion, știu de unde am energie, știu de ce sunt fericită. Pentru că întâlnesc oameni că ea.

„Sunt prea timidă să-ți spun toate astea, dar sunt suficient de nebună să-ți scriu….Și ca și cum nu e destul… privește ce lună e pe cer?” . Sunt mută și plină de fericire. Simt că vreau să-i mulțumesc tare de tot. N-am pe ce scrie. Aleg semnul cărții pe care o citesc și îi mărturisesc , pe spate, că tocmai a făcut un om fericit. Îi trimit bilețelul prin același mesager. Nu ne vorbim. Zâmbim. Fericite.”Nu-i viața grozav de interesantă și frumoasă?” Este, Maria!”, a povestit Andreea Esca.