Mihaela Rădulescu și-a corectat sprâncenele. Diva de la Monaco a apelat la un specialist pentru a modifica aspectul acestora.



Mihaela Rădulescu este una dintre vedetele din showbiz-ul românesc care ține foarte mult la imaginea ei. De aceea nu ezită să apeleze la specialiști atunci când vine vorba de ceva „îmbunătățiri” care țin de aspectul fizic, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna reușite.

Mihaela Rădulescu și-a corectat sprâncenele: „Mi-a stat pe creier atâția ani”

Diva de la Monaco nu era mulțumită de aspectul sprâncenelor sale și a decis să și le retuseze cu ajutorul unei specialiste din România.

Extrem de încântată de rezultat, Mihaela Rădulescu a postat pe o rețea de socializare o fotografie cu retușurile pe care și le-a făcut.

Imaginea este însoțită de următorul mesaj: „În sfârșit am sprâncenele pe care le-am visat o viață! Multumesc… N-am avut curaj, nici încredere în nimeni pâna la ea, nici în România, nici în Monaco. I-am văzut munca, am văzut cât e de profesionistă, am studiat sprâncene făcute de ea, fie reconstruite total, fie doar cu mici completări pe unde era cazul… și mi-am luat inima-n dinți sa corectez ce mi-a stat pe creier atâția ani… Mă declar cea mai fericită!”.

Mihaela Rădulescu este una dintre divele showbiz-ului românesc, cu o îndelungată carieră în televiziune. A fost căsătorită de mai multe ori și este mama unui băiețel pe nume Ayan. În prezent locuiește la Monaco și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu parașutistul austriac Felix Baumgartner.

