Mihaela Rădulescu s-a pozat îmbrăcată sumar în acest sezon și a postat fotografia pe pagina ei de Facebook.

Mai mult decât atât, ea a postat și un mesaj plin de optimism, în care vorbește despre forța uluitoare a iubirii și a bunei dispoziții. Totodată, ea consideră că un costum de baie ar trebui „să ne facă dreptate” în orice situație.

„De vara…

Vrem-nu vrem, toti ajungem la plaja :), deci e bine sa fim pregatiti ! Nu va mai bat la cap cu mancatul intelept, nici cu minunile pe care le face sportul pentru sanatatea, mintea si trupul fiecaruia. Nu mai pomenesc decat in treacat de forta uluitoare a bunei-dispozitii si a iubirii, care regleaza cel mai eficient metabolisme ratacite. Trec direct la… costumul de baie, care ar trebui sa ne faca dreptate, in orice pozitie si in orice imprejurare :) – iata alegerile mele pentru aceasta vara – culori tari, in combinatii cool si rock”, a postat Mihaela Rădulescu pe Facebook.