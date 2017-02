Mihai Bobonete dă amănunte din culisele show-ului Vocea României Junior. Prezentatorul emisiunii face orice ca să-i vadă pe concurenții copii bucuroși.

Din 26 februarie, în fiecare duminică, de la 20:30, Mihai Bobonete le va aduce zâmbete și încredere tuturor micilor concurenți de la Vocea României Junior. Iar misiunea lui Bobo și a magicianului Robert Tudor nu este una deloc simplă: Robert va fi alături de cei mici înainte ca aceștia să intre pe scenă și îi va încuraja, iar Mihai Bobonete va sta alături de susținătorii acestora și împreună vor aștepta concurenții, fericiți sau triști, să revină în culise.

Mihai Bobonete va reuși să îi înveselească și pe cei mai triști copii și părinți, cu umorul și carisma sale inconfundabile.

Pentru Mihai Bobonete, Vocea României Junior reprezintă o experiență extrem de plăcută.

”Rolul meu de prezentator este unul destul de ingrat, ținând cont că am și eu doi copii acasă. Dar am încercat să fiu cât mai echidistant față de concurenți, pentru că toți copiii au venit aici să câștige, iar părinții lor îi vedeau pe toți câștigători. La mine a fost puțin mai dificil, pentru că eu am stat în camera unde trebuia să aștept copiii la ieșirea de pe scenă. Cei care se întorceau victorioși, adică întorceau minim un scaun și erau în echipa unuia dintre antrenori, erau fericiți, și părinții lor la fel. Probleme au fost atunci când antrenorii nu apăsau niciun buton, părinții lor fiind convinși că cei mici vor întoarce scaunele. Au fost momente destul de dificile. Doar că atunci când am acceptat să mă implic în acest proiect, am zis un singur lucru: nu vreau să plece nimeni fără să zâmbească. Indiferent de ce se întâmplă acolo, vreau să plece toți zâmbind! Și eu zic că m-am descurcat. Am râs, am plâns cu ei”, a spus el.

La filmările Vocea României Junior au avut loc și foarte multe momente amuzante, cei doi prezentatori s-au împrietenit cu copiii și, împreună cu cei mici, au inventat lucruri pentru a-i încuraja și a le alunga emoțiile.

Despre cum s-au descurcat în culise, Mihai Bobonete spune:

”Am inventat bila de energie care întoarce antrenorul, o să vedeți. Adică se plămădește în mânuțele copilului, se aruncă în ecran la mine și se întoarce scaunul. Ei trebuiau să plece zâmbind. Magicianul Robert Tudor îi susținea înainte să intre pe scenă, le făcea magii și se distrau împreună. Și îi vedeam că intră plini de viață, nu puteam să-i las să plece de la mine plângând. Și atunci a fost așa, iar eu și Robert ne-am completat destul de bine”.