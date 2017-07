Mirabela Dauer împlinește 70 de ani azi, 9 iulie. O aniversare pe care o împarte cu alte două voci celebre ale muzicii ușoare românești, Angela Similea și Margareta Pâslaru.

Mirabela adoră călătoriile, așa că nu era nimic mai nimerit decât o nouă vacanță peste hotare, de ziua ei. Cântăreața s-a urcat miercuri în avion cu destinația Viena, fiindcă și-a dorit să schimbe prefixul în capitala Austriei.

De-a lungul întregii zile aniversare îi va fi alături o foarte bună prietenă, căci iubit nu are. De altfel, interpreta a recunoscut că acesta este marele ei regret, că nu și-a găsit sufletul-pereche: “Nu l-am găsit niciodată, dar nici nu l-am căutat. Iar acum nu cred că mai am timp pentru așa ceva, nu mă mai interesează. Mă consider o persoană împlinită așa cum sunt”.

Mirabela, care s-a născut Scorțaru și a luat numele de scenă de la primul ei soț, este pasionată de călătorii și pare să-și fi propus să vadă toată lumea! Israel, Egipt, Italia, Serbia și Croația, Cehia, Austria sau Statele Unite ale Americii sunt doar câteva dintre destinațiile bifate până acum. În majoritatea locurilor în care a ajuns, Mirabela a îmbinat utilul cu plăcutul: a vizitat tot ce era de vizitat, dar a și cântat pentru comunitățile de români de acolo.

Mirabela Dauer împlinește 70 de ani: după aniversare, cântă la Electric Castle!

După aniversare, vedeta trebuie să facă repejor cale-ntoarsă în țară din Austria. Nu de alta, dar se află pe afișul Electric Castle! Organizatorii le-au pregătit o surpriză colosală tinerilor ce se vor aduna anul acesta la Castelul Banffy din Bonțida, Transilvania: miercuri, 12 iulie, pe scena Hangar, una dintre cele 9 scene pe care evoluează artiștii la acest festival, se va desfășura programul Discoteca, în cadrul căruia vor susține recitaluri de câte o oră două mari doamne ale muzicii ușoare românești: Mirabela Dauer și Corina Chiriac.

Mirabela a fost și rămâne una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din vechea generație, melodiile ei sfidând timpul și continuând să fie fredonate. Cele mai cunoscute piese ale sale sunt “Dimineți cu ferestre deschise”, “ De ce nu-mi spui că mă iubești”, “Te-aștept să vii” și “Morărița”. Ultimele două chiar au fost folosite recent pentru reclame, atât de îndrăgite sunt!