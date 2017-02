Mircea Radu „a dat de băut” colegilor. A sărbătorit nașterea fetiței lui la serviciu

Mircea Radu „a dat de băut” colegilor. Prezentatorul de televiziune a sărbătorit alături de colegii din TVR venirea pe lume a celui de-al doilea copil al său.

Mircea Radu a intrat în urmă cu patru ani în rândul bărbaților însurați. Femeia care l-a convins să renunțe la burlăcie este medicul Raluca Olaru. Mircea Radu și Raluca Olaru s-au cununat civil în comuna Ştefăneşti din Botoşani, în sufrageria socrilor mici.

În urmă cu 10 zile, prezentatorul de televiziune a devenit tătic pentru a doua oară. Partenera lui de viață a adus pe lume o fetiță, iar numele ales de aceștia pentru ea ascunde o mare suferință.

Mircea Radu și Raluca mai au împreună un băiețel, Tudor.

Mircea Radu „a dat de băut” colegilor. Marina Almășan l-a dat de gol

Mircea Radu le-a adus colegilor săi din TVR mai multe cutii cu pizza, pentru a celebra recentul eveniment întâmplat în viața sa.

Cea care l-a dat de gol este chiar colega sa de emisiune, Marina Almășan.

„Astăzi, bunul meu „tovarăș de arme” – l-am numit aici pe Mircea Radu – „a dat de băut” cu ocazia venirii acasă, de la Maternitate, a micuței sale fetițe. Am folosit ghilimelele, pentru că de băutură nu putea fi vorba : ne aflam chiar înainte de înregistrarea ediției noastre speciale de Dragobete, așa că…niște pizza delicioase au înlocuit cu succes șampania, pe care am promis s-o bem la botez, unde am fost cu toții invitați! Bravo, Mircea, esti un tătic de 10, să-ți trăiască puișorii!

…Și să vă mai spun o taină: am văzut astăzi prima fotografie cu domnișoara Radu și mi s-a confirmat, odată în plus, că fetele seamănă cu tăticii : micuța lui Mirciulică al nostru este adorabilă!”, a spus prezentatoarea TV.