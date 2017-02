Mirela Vaida, mesaj de Valentine’s Day. „Nu mai pot să țin doar pentru mine”

Mirela Vaida, mesaj de Valentine’s Day. Prezentatoarea de televiziune a spus exact ce simte de Ziua Îndrăgostiților.

Mirela Boureanu Vaida este cunoscută publicului larg din postura de prezentatoare a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, de la Antena 1, la care a renun’at atunci când a născut cel de-al doilea copil.

Este căsătorită și are doi copii, cărora le acordă tot timpul său.

De Ziua Îndrăgostiților, vedeta a scris pe blogul ei exact ce simte și cu ce a venit 14 februarie pentru ea și familia sa.

Mirela Vaida, mesaj de Valentine’s Day.: „Mă curtează de multă vreme… A știut cum să mă ia”

Prezentatoarea de televiziune a scris un text haios, în care mărturisește că de Ziua Îndrăgostiților, atât ea, cât și copiii săi sunt răpuși de răceală.

„Mi-a fost greu să mă hotărăsc să scriu despre asta, dar trebuie… Nu mai pot să țin doar pentru mine, mai ales că sunt și copiii la mijloc… Soțul meu e plecat des din București. Oricum va afla. Măcar să afle azi!

E Valentine’s Day! Ziua Îndrăgostiților, cum îi zic unii! N-am crezut în ea până anul asta, când mi s-a întâmplat și mie! M-am luptat din răsputeri să nu cedez ispitei.. Dar sunt femeie.

” I’m only human, after all! Don’t put your blame on me!”

Sunt convinsă că nu sunt singura căreia i se întâmplă. Măcar eu am puterea să recunosc și să vorbesc deschis despre asta. Ca să știe și altele și să nu pățească la fel! Asta înseamna, cred, responsabilitate și asumare! Maturitate și inconștiență atât de conștientă în fiecare clipă…

Mă curtează de multă vreme… A știut cum să mă ia. N-a venit cu texte de 2 lei care prind, poate, la puștoaice. S-a strecurat tiptil, știind că am și 2 copii pentru care aș face orice. Mi-a prins punctul sensibil și m-a lovit…

Mi-a ademenit, mai întâi, copiii. S-a jucat cu ei o perioadă, i-a drăgălit, i-a dus la mall, la locurile de joacă pentru copii, la piscină… I-a scos afară cu sania! Pe Vladimir l-a tinut mult în brațe și l-a pupat continuu, l-a mușcat de „pulpanele” și de năsuc. Pe Carla a dus-o chiar și în magazinul de jucării, știind că e fan Mickey Mouse, și i-a cumpărat ce a vrut ea!

Am fost fericită, o perioadă! Mi-am văzut copiii antrenați în tot felul de activități și m-am bucurat să văd cât de bine se împacă. Nimic nu prevedea ceea ce s-a întâmplat în scurtă vreme.. Cei mici s-au atașat si păreau sa construiască o relație frumoasă, fără ca nimeni să sufere! Mi-am spus în gând, cu un sentiment de vinovăție și plăcere:

„Dacă aș spune STOP acum, oricum s-ar întâmpla altă dată! Nu pot scăpa de ceea ce mi-e dat. Trebuie să-mi accept soarta!”

Până într-o zi când a început să se poarte ciudat! Nimic nu-i mai plăcea! Am observat căĂne trata cu un fel de… RĂCEALA!! A făcut cum a făcut și m-a adus unde a vrut… Și acum stau moale la picioarele ei…

Da! Anul asta, răceala is my Valentine!

Nu ne-am panicat. Am rămas uniți și n-am cedat!! Ba chiar ne-a redat timpul nostru, căci acum avem toți năsucurile înfundate și strănutăm în cor, dar suntem mereu împreună, zi și noapte. Nedezlipiți!

Nu-i nimic, dragă RĂCEALĂ de sezon!! Am crezut că ne ocolești anul asta! Dar dacă tot ai venit, nu ne speriem! Avem granule și picături homeopate, mult chef de joacă și multă dragoste părintească și frățească! Stai cu noi și învață să iubești copiii, mai ales când îi vezi că aleargă spre tine cu brațele deschise și cu toată inocența lor!! Nu le întrerupe joaca și nu-i ține în casă când afară încă e zăpadă!!

Îți dorim și ție, ca și tuturor celor care ne citesc, un HAPPY VALENTINE’S DAY, cu multă sănătate și zâmbete!!”, a explicat Mirela Boureanu Vaida pe blogul său.