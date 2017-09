Momente grele pentru Anca Serea. Adi Sînă a fost nevoit să cheme ambulanța

Anca Serea a trecut prin momente extrem de neplăcute în urmă cu câteva zile, când a fost nașă de botez.

Anca Serea, care are cinci copii și este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă, a avut parte de un incident neplăcut în urmă cu câteva zile.

Anca Serea și Adi Sînă au fost nași la botezul fiicei prezentatoarei de televiziune Diana Bart și a lui Mihai Dumitrescu.

La biserică, Ancăi Serea i s-a făcut rău, partenerul ei de viață fiind nevoit să cheme ambulanța.

“Îmi pare rău că după botezul micuţei din weekend, Ancăi i s-a facut foarte rău, am ieşit afară din biserică, am mers undeva în spate, am chemat ambulanţa, a fost un moment foarte dificil”, a declarat Adi Sînă la un post de televiziune.