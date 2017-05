Momente grele pentru Simona Gherghe după ce a născut. O cântăreață celebră o blesteamă

Momente grele pentru Simona Gherghe după ce a născut. Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară a atacat-o extrem de dur pe prezentatoarea de televiziune.

Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a născut în urmă cu câteva zile o fetiță, Ana. Acum, vedeta se vede implicată într-un scandal cu cântăreața de muzică populară Laura Lavric.

Interpreta de muzică populară este foc și pară pe Simona Gherghe din cauza surorii Laurei Lavric, cu care artista a fost în mare scandal. Sora cântăreței a fost invitată la niște emisiuni realizate de Simona Gherghe și i-a adus grave acuzații Laurei Lavric, despre care a spus că a făcut prostituție.

Într-un interviu pe care l-a acodat pentru România TV, Laura Lavric a afirmat că nu le iartă pe niciuna dintre ele.

Momente grele pentru Simona Gherghe după ce a născut. „Să ai și tu bucuria pe care mi-ai făcut-o mie”

„Durează cam de mult, dar eu când încep un lucru îl duc până la capăt şi este cea mai mare jignire, prin faptul că vine de la sora mea. Mă jur în faţa lui Dumnezeu şi în faţa întregii lumii că eu la această femeie nu i-am făcut nimic. Când a fost întrebată la Simona Gherghe pentru ce faceţi treaba asta, ce v-a făcut, lua altă vorbă. Deci totdeauna am ajutat-o…

Ce afirmaţii grave a făcut? A spus că eu când am fost în America am făcut prostituţie, colateral pe unde cântam. Cum a putut să-ţi iasă din gură aşa ceva? Vagaboandă să fi fost. Trebuia să mă aperi. Să spui că am umblat cu bărbaţi? Dar ce voiai? Ca să umblu cu femei. Da, eu sunt o femeie divorţată de 24 de ani. Am avut vreo 2 relaţii, cu bărbaţi neînsuraţi, iar acum nu mai am nevoie de nimeni. Dar eu nu am dreptul la viaţă? De ce ? Numai tu. Ştii foarte bine”, a declarat Laura Lavric la România TV.

Interpreta de muzică populară a făcut-o praf pe Simona Gherghe.

„La Antena, la Simona Gherghe – Simona, sunt supărată pe tine. Te felicit pentru că ai devenit mamă, ştiu că ţi-ai dorit foarte mult, dar te întreb un lucru. M-ai cunoscut, ştii cine sunt, sunt moldoveancă de-a ta. Nu mi-ai respectat 50 de ani de carieră, de cântec, ai cântat pe CD şi cântecele mele, drept pentru care m-ai bucurat, dar să ţii o invitată şi să-şi batjocorească mama şi să-mi aducă asemenea cuvinte jignitoare, numai ca tu să faci rating, e frumos Simona ?

Dacă o să vină copilul tău să te batjocorească pe tine oare crezi că ai să te simţi bine? Oare crezi că Dumnezeu o să primească asemenea fapte? Tu eşti fată deşteaptă şi poţi să faci rating şi cu lucruri frumoase, nu cu calomnii şi nenorociri. Şi te mai întreb, în emisiunea aia, că ai ţinut-o pe sora-mea 4 zile, nu aveam dreptul la replică ? E frumos? Să ştii că sunt supărată pe tine, foarte tare. Şi n-o să-mi treacă niciodată. Niciodată! Ai făcut un lucru rău. Nu vreau să te blestem. Dar să dea Dumnezeu să ai şi tu bucuria pe care mi-ai făcut-o tu mie. Să ai aşa bucurie cum mi-ai făcut mie”, a mai spus Laura Lavric.