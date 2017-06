Monica Pop, despre munca la negru. Medicul e foc și pară

Monica Pop, despre munca la negru. Renumitul medic oftalmolog și-a spus foarte clar părerea despre angajatorii și angajații care lucrează fără contract de muncă.

Monica Pop este un recunoscut și apreciat medic oftalmolog din România. De multe ori, aceasta și-a spus răspicat părerea despre ceea ce se întâmplă în societatea românească.

De data aceasta, Monica Pop, care recent a făcut mărturisi despre cancerul care i-a măcinat existența, a comentat despre miunca la negru din România anului 2017.

Monica Pop, care este mama unei fete, a vorbit despre cazul unui tânăr aflat în această situație și care a ajuns la spitalul unde ea lucrează.

Monica Pop, despre munca la negru. „Ei exploatează și nu se gândesc”

„OAMENI ai MUNCII, CUNOAȘTEȚI-VĂ ȘI DREPTURILE!!! Nu doar OBLIGAȚIILE!

Am văzut sute ,dacă nu chiar mii de astfel de lucruri! Și, le vedem în continuare!!! Deși, n-ar mai trebui să existe nici un fel de muncă „la negru”, adică fără contract și fără tot ce presupune acesta, într-o țara din UE, în secolul 21!

Citiți ce se întâmplă mereu , mereu, mereu și documentați-vă, să știți ce să cereți când vă angajați, pentru că angajatorii necinstiți, din mediul privat și unele persoane private, (la „stat”, nu se poate), profită de neștiința celor mulți și amărâti și nu fac ce trebuie legal!

A fost internat un tânăr cu o afecțiune severă, post-traumatică după un accident de muncă! NEASIGURAT, deși lucrează de peste 1 lună într-o antrepriză de construcții, cu riscuri! În plus, are o adeverință falsă, eliberată de serviciul de la această „onorabilă” instituție, prin care se atesta că este asigurat, deși , până acum, nici vorbă! Are contract de muncă, trebuia să aibă și asigurare, obligatoriu. Spuneau, cei din conducere, că habar n-aveau că e un accident de muncă în întreprindere. Vă dați seamă ce seriozitate ,ce corectitudine, față de sutele de angajați, care muncesc și își riscă sănătatea și, uneori, viața. Tânărul primește abia salariul minim pe economie! 1450 lei! Nici măcar bonuri de masă! Asta e, probabil, politica firmei!

Pentru a putea preveni astfel de lucruri , pentru ca unii să nu-i mai exploateze pe alții și, pentru că și cei tineri vor avea nevoie de documente corecte, dări plătite, asigurare de sănătate, etc., iată care sunt obligațiile ORICĂRUI ANGAJATOR, privat sau particular (oricine angajează pe cineva) :

-să-i facă un contract de muncă pe perioadă …(determinată sau nedeterminată, depinde)

-să-i plătească dările legale și obligatorii către stat (impozit, șomaj, pensie ( CAS), ASIGURAREA de

SĂNĂTATE)

-să negocieze salariul, care trebuie să fie minimum cât salariul minim pe economie (de anul trecut, este 1.450 lei pe luna, dar va crește curând)

-să-i ofere mijloace de protecția muncii, dacă e specifică și e nevoie

-să anunțe orice accident apărut în timpul muncii la angajator sau pe drumul către și de la acesta

-să plătească integral costul medical al accidentului până la vindecare (și să suporte consecințele legale în situații în care angajatul rămâne cu mutilare sau handicap definitiv)

-să-i plătească orele suplimentare (sau zile libere)

-să nu-i ceară să depășească nr. de ore înscrise în Codul Muncii ( 8 cu 16 libere sau 12 cu 24 libere, etc., conform legii)

-să-i dea nr. de zile de CONCEDIU plătit, conform legii!

Organele în drept fac controale și dau pedepse aspre pentru a se termină cu exploatarea omului în secolul 21!

Iar cei năpăstuiți, aflați în aceste situații, trebuie să-și cunoască și drepturile și angajatorii, să le respecte!

Bineînțeles, și angajații să-și cunoască și obligațiile și să le respecte)!

Toți cei care cunoașteți angajatori care practică munca la negru, TOTAL în detrimentul celui care muncește pentru ei, anunțați ! Ei exploatează și nu se gîndesc ! Și, nici nu le păsă!”, a comentat medicul Monica Pop pe pagina sa de Facebook.