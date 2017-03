Monica Tatoiu își aniversează fiul. Imagini nemaivăzute cu băiatul femeii de afaceri | FOTO

Monica Tatoiu își aniversează fiul. Victoraș a împlinit 23 de ani.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri din România.Vedeta este căsătorită cu Victor Tatoiu, cu care are un băiat.

Victor a împlinit de curând 23 de ani, iar Monica Tatoiu a scos din albumul de familie mai multe fotografii cu singurul ei moștenitor.

„Acum 22 de ani puiul meu sufla în prima lumânare. Astăzi e departe.Nu-mi rămâne decât rugăciunea pentru înțelepciune către Dumnezeu. Puii zboară din cuib, e legea firii. Nouă părintilor ne rămâne bucuria că le-am dat viață, iubire și îndrumare. La mulți ani Victorash”, a spus Monica Tatoiu.

Femeia de afaceri este foarte atașată de fiul ei, pe care l-a adus pe lume la Spitalul Municipal.

„La Spitalul Municipal am adus pe lume un suflet de om. Nu e cel mai deștept, nu e cel mai frumos, dar a fost puiul de om pentru care m-am rugat Domnului să mă dăruiască în noaptea de Ajun a anului 1992. Am fost la un pas să îl pierd. Nu pot să îl văd altfel decât ca cel mai minunat copil din lume. Ca orice mamă”, spunea anul trecut Monica Tatoiu, care nu are pic de celulită la 60 de ani.