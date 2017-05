Monica Tatoiu o atacă în termeni duri pe Corina: „Când umbli pe stradă, te apleci și ți se văd chiloții, nu e o invitație?”

Monica Tatoiu o atacă în termeni duri pe Corina pentru aparițiile sale îndrăznețe de pe scenă și pentru fotografiile pe care le publică pe rețeaua de socializare. Femeia de afaceri, care este invitată la diverse televiziuni pentru a comenta evenimentele momentului, nu o consideră pe Corina un exemplu bun pentru fiul ei.

Corina este una din cele mai noncoformiste artiste din showbiz-ul românesc. Frecvent, cântăreața postează pe rețelele de socializare fotografii îndrăznețe, în care apare îmbrăcată sumar sau în ipostaze provocatoare. Corina Bud a recunoscut de ce a devenit așa nonconformistă, postând sâmbătă un mesaj pe contul de socializare, care lasă loc de interpretări. „Trăim într-o lume în care am fost prea mult timp privite ca “obiecte”, dar vremurile s-au schimbat. Fete curajoase din toată lumea care demonstrează, luptă, fac lucruri uimitoare ne învață mereu că nu mai trebuie să ne mulțumim cu a fi “breloc”, că ține doar de noi să ne eliberăm de etichete, de presiunea de a fi …cuminți, dragălașe, soții, supuse și tot timpul ascunse după false rețete ale feminității”, a scris Corina.

Declarația aceasta, precum și aparițiile cântăreței au fost comentate de Monica Tatoiu, care a criticat-o pe cântăreață în termeni duri.

„În fotografii văd o femeie care se vrea un gadget. Aici e vorba de educație. Există un mesaj, se numeşte limbajul trupului, e un mesaj nonverbal: Je suis dans la vitrine, Sunt de vânzare. Când umbli pe stradă cu tocuri, ai haina strâmbă și când te apleci, ți se văd chiloții, nu e o invitație? Eu am văzut artiste la New York, care pe stradă au o ținută normală. Există o graniță nescrisă între vulgaritate și sexy. Din punctul meu de vedere…bărbații noștri gândesc cu alte…circumvoluțiuni. Nu am făcut Revoluție ca să ne arătăm chiloții”, a spus Monica Tatoiu, la Antena Stars.

În plus, femeia de afaceri consideră că ipostazele în care se expune Corina nu reprezintă în exemplul pentru băiețelul artistei. „O mamă care e foarte pushy pe această direcție nu e un exemplu bun pentru băiat”, a comentat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a mărturisit recent că, la prima sa nuntă, a avut o trenă lungă de 50 de metri și că evenimentul a fost cu mare tam-tam. „Prima mea căsătorie a fost mare, cu taică-miu mare doctor, au venit toți rectorii, m-a căsătorit Mitropolitul banatului. Am avut 50 de metri de trenă la rochie. La 21 de ani am fost țoapa perfectă. Pițipoanca pe vechi”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul unui interviu de la Antena Stars.