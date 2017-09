Motivul pentru care Ciprian Rogojan s-a rupt de Amalia Ștefan

Patru ani de discreție, fericire afișată, schimbări profesionale importante- el, cel mai tânăr senator din fostul mandat, ea parte din echipa matinalului Antena 1-, în care a apărut un frumos copil, al celor doi, Luca.

Cam așa s-ar descrie relația dintre muzicianul devenit politician Ciprian Rogojan și Amalia Ștefan, horoscopista de la”Neața”. Despărțirea a fost una matură, până la custodia copilului, căci n-au găsit un acord reciproc, fapt pentru care s-a apelat la instanța. Însă, în ceea ce privește adevărul destrămării relației lor, acesta este unul care îl face pe Ciprian Rogojan să nu mai declare încă odată despre Amalia că ”va rămâne cea mai specială femeie din viața sa”. Din surse sigure, fosta Blaxy Girls, Amalia Ștefan a început o nouă relație, încă din primăvara acestui an, cu mult înainte de despărțirea de Rogojan, cu un tânăr pilot de acrobație aeriană, pe numele său Andrei Enache (FOTO). Îndrăgostiții nu se mai feresc drept dovadă că s-au afișat împreună la o nuntă ce a avut loc în acest weekend.

Fapt confirmat și de Ciprian Rogojan care a ținut să sublinieze că, în toată acestă ecuație, binele copilului este cel mai important deziderat al său. ”Dacă este adevărat ceea ce am auzit nu pot decât sa le urez calea spre maturitate. Dacă cel menționat este peroana în cauză, o cunosc, dar nu suficient de bine. Sper sa fi primit de-acasa o educație suficient de buna și sa înțeleagă ca exista un copil la mijloc, al cărui tata sunt doar eu. Întotdeauna am avut o admiratie fata de piloți și sper sa nu fie cazul sa-mi schimb părerea.Mai multe nu am ce sa va spun. Pentru mine in aceasta ecuație contează doar Luca”, ne-a declarat fostul membru al trupei Sistem, care, în urmă cu o lună de zile, spunea despre Amalia că va rămâne cea mai specială femeie din viaţa sa, ”cea care mi-a dăruit un copil. Nu ne spălăm rufele în public, nu veţi vedea aşa ceva de la noi”.