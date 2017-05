A murit actorul Jared Martin. Starul, care a jucat în serialul Dallas, a fost răpus de cancer

A murit actorul Jared Martin. Acesta a fost cunoscut și pentru rolul pe care l-a interpretat în serialul de mare succes Dallas.

Actorul american Jared Martin a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. A fost răpus de cancer la pancreas.

Jared Martin a rămas în memoria publicului grație rolului Steven „Dusty” Farlow, pe care l-a interpretat în serialul Dallas. De asemenea, el a mai jucat și în seriale SF care s-au bucurat de mare succes la public: The Fantastic Journey și War of the Worlds.

Jared Martin a fost căsătorit de trei ori. În perioada 1963-1977, el a format o familie cu Nancy Fales. Între anii 1979 și 1984 a fost însurat cu Carol Vogel. Din anul 2000, starul american era căsătorit cu Yu Wei.