A murit Sonny Geraci, liderul trupei The Outsiders. Doliu în lumea muzicii

A murit Sonny Geraci, liderul trupei The Outsiders. Muzicianul a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani.

Artistul a fost vocalistul şi liderul trupei The Outsiders, care a devenit celebră în anii 1960.

A murit Sonny Geraci, liderul trupei The Outsiders: cu 5 ani în urmă a suferit un anevrism cerebral

În anul 2012 a suferit un anevrism cerebral şi nu s-a mai recuperat niciodată complet.

Trupa al cărei lider a fost Sonny Geraci s-a remarcat graţie hitului „Time Won’t Let Me”.

The Outsiders a mai avut încă trei cântece intrate în Top 40 de-a lungul carierei lor.

După desfiinţarea trupei, Sonny Geraci, care a încetat din viaţă la 69 de ani, a mai cântat în câteva banduri, Climax, The Grass Roots, iar în 2007 a susţinut un turneu sub denumirea Sonny Geraci and The Outsiders.