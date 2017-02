Nadine a împlinit 40 de ani. „Viața omului e tare bizară”

Nadine a împlinit 40 de ani. Vedeta și-a aniversat ziua de naștere vineri, 24 februarie.

Nadine Voindrouh s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc în urmă cu foarte mulți ani, când participa la show-ul de televiziune „Școala Vedetelor”.

Au urmat ulterior multe emisiuni de televiziune și diverse proiecte în care a fost implicată.

Acum, vedeta a împlinit 40 de ani.

„40 de ani … wow ! Când eram copil, mă întrebam ce fel de om voi fi la 40 de ani, ce viață voi avea… 40 de ani… când au trecut ?! Îmi vin în minte versurile unei piese ” time flies, when you’re having fun …” Simt recunoștință pentru fiecare zi din cele multe care au trecut… Aștept cu mult entuziasm și curiozitate să vină 50 de ani, 60, 70 …. viața omului este bizară… tare bizară, si pentru asta, ne suflecăm mânecile în fiecare zi și ne străduim să ne dăm un scop, o noimă. Nu ne iese de fiecare dată, dar … well ! Să ne trăim, mulți ani fericiți ! ??❤????????

#nadine #dreamboard #viata #40″, a spus ea.

Nadine a împlinit 40 de ani. Le-a mulțumit fanilor pentru urări.

Fanii s-au grăbit să-i facă urări pe internet.

Extrem de încântată de mesajele primite, ea a ținut să le mulțumească celor care s-au gândit la ea.

„Vă mulțumesc pentru tot ce ați ales să îmi dăruiți de ziua mea. Mi-ați dăruit cuvinte vindecatoare și valorizante, îmbrățișări, gânduri, atenție și mai presus de orice, mi-ați dat din timpul vostru.

Vă doresc să fiți coplesiți de atenție și iubire, așa cum am fost și eu. Vă îmbrățisez, iar de mâine, împreună, vom merge mai departe, inspirându-ne unii pe alții și încurajându-ne să trăim viața pe care o visăm si pe care ne-o dorim.

#nadine #viata #multumesc #prieteni”, le-a transmis vedeta fanilor săi.