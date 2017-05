Nadine povestește despre viața de la orfelinat. „Nimănui nu-i păsa”

Nadine povestește despre viața de la orfelinat. vedeta are amintiri dureroase din copilărie.

Nadine s-a făcut remarcată în peisajul showbiz-ului românesc grație participării la show-ul de televiziune Școala Vedetelor, care făcea furori în urmă cu mulți ani la Televiziunea națională.

Nadine s-a căsătorit în vara lui 2011 cu avocatul Dragoș Apostolescu, cu care se iubește din 2006. Cei doi au împreună un băieţel, Noah, în vârstă dre 6 ani.

Vedeta are amintiri dureroase din copilărie, atunci când a stat la orfelinat. Despre aceste lucruri și-a amintit Nadine într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de pe o rețea de socializare.

„La 6 ani am fost instituționalizată într-o casă de copii. Nimănui nu-i păsa dacă sunt bine sau nu, dacă mi-am făcut lecțiile sau nu, dacă am mâncat, dacă mi-e frică… Aș fi dat orice să am părinți homosexuali. Doi tăți sau două mame care să mă iubesca, să mă îmbrățișeze, să-mi vorbească, să își dorească să mă cunoască, să mă protejeze de toate durerile pe care viață mi le-a adus, pentru simplul fapt că n-am fost învățată diferență dintre bine și rău, printre altele. Altfel ar fi fost viața mea …

Am o viață bună, dar când închid ochii aș vrea să nu-mi amintesc lucruri pe care le-am văzut, le-am trăit, le-am simțit, le-am făcut… Orfanii ar trebui să aibă ultimul cuvânt dacă homosexualii le pot fi părinți, nu cei care nu au habar ce înseamnă să ți se pară mai ușor să-ți iei zilele, decât să trăiești nedorit de nimeni… Scriu cu multă durere, mă surprinde cât de afectată sunt. Atâția alții au decis pentru mine, și mi-au transformat viață în ce a fost nevoie pentru ei, nu pentru mine, iar pentru asta, și mai mulți ani a trebuit să muncesc pentru a curața mizeria lăsat de aceștia în mintea mea, în sufletul meu”, a povestit Nadine.