Nicola vorbește despre căsătorie. „Tentația a fost să spun că nu voi mai avea”

Nicola vorbește despre căsătorie. Artista a explicat voate clar că nu exclude posibilitatea unui nou mariaj, chiar dacă a trecut printr-un divorț dureros.

Nicola este o prezență constantă pe scena muzicală din România începând cu anul 1985.

Artista, care are o voce cu un timbru special, a fost căsătorită cu compozitorul Mihai Alexandru, însă a ajuns la divorț, separarea celor doi fiind una dureroasă.

Cu toate acestea, artista, în vârstă de 48 de ani, nu exclude posibilitatea unei alte căsnicii, după cum a declarat într-un interviu pe care l-a acordat pentru Formula As.

„Pentru mine, un om care nu iubeşte este mort. Ni­mic nu se poate face fă­ră iubire. Eu nu pot trăi fără dragoste, în toate for­mele ei. Fără o iubire pa­sio­nală, fără iubirea co­pii­lor mei, fără iubirea pen­tru oameni, pentru natură, pentru cu­vinte, pentru veselie. Iu­birea şi muzica sunt motoarele vieţii mele. Cred că omul trebuie să rămână deschis.

Ui­te, eu am trecut prin acel supermediatizat divorţ (de compozitorul Mihai Alexandru), iar tentaţia a fost să spun că nu voi mai avea vreo căsnicie în viaţa mea. Dar nu am spus-o. Nu sunt aproape de o altă căs­nicie, dar ideea este că, pur şi simplu, nu e să­nătos să ajungi să spui „ni­ciodată”, pentru că atunci, una dintre cărările vieţii tale se închide şi nu e bine. Sufletul tău trebuie să rămână veşnic des­chis către viaţă, către iubire, către frumos, către nou. Eu aşa cred”, a declarat Nicola, care a slăbit spectaculos la un moment dat.

Artista a vorbit și de copiii ei. Este tare mândră de ei

Cântăreața a făcut dezvăluiri și despre copiii săi, care știu ce vor să facă în viață și de care se declară foarte mândră

„Jonathan, mezinul, cântă, e student la Con­ser­vator, are apariţii TV, totul pe muzică clasică. Îmi place foarte mult, pentru că este determinat, în­căpăţânat, neclintit în pasiunile şi convingerile sa­le. Maria e şi ea studentă la Conservator, dar la com­poziţie. Şi tot pe clasic. Nu ştiu ce e cu copiii ăştia ai mei! Ha! Ha! Şi Maria îmi place de mor, este extrem de talentată, foarte sârguincioasă, un foarte bun psiholog şi un foarte bun pedagog. Predă canto copiilor şi este extrem de pricepută, are răbdare, are un tact extraordinar. Singurul lucru de care parcă îmi este ciudă în ceea ce o priveşte e că-i foarte emotivă (cum, de altfel, am fost şi eu) şi de aceea nu vrea să iasă în faţă. Spun asta pentru că are o voce, Doamne, are o voce fabuloasă! Nu o zic pentru că e fiica mea, sincer, nu vă puteţi închipui cum poate să cânte!…

Dar nu vrea să fie centrul atenţiei, preferă culisele, preferă scrisul, compoziţia. Este alegerea ei, o iubesc şi o respect pentru asta. În viaţă faci ceea ce vrei, ceea ce simţi, nu ceea ce aşteaptă alţii de la tine, fie ei şi părinţii tăi. Iar cel mare, Andrei, alt încăpăţânat, şi-a dorit de foarte mult timp să locuiască în Anglia, şi iată că de un an este acolo. Ceva l-a atras către acel loc, se simte foarte bine şi mă bucur nespus pentru el că e mulţumit şi fericit. Concluzia: copiii sunt mari, realizaţi, şi sunt foarte mândră că ştiu deja ce vor să facă în viaţă. Ce-şi poate dori mai mult un părinte decât să-şi va­dă copiii urmându-şi vise­le şi reuşind?!”, a explicat artista.