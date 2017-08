Nicolai Tand are poartă tradițională maramureșeană la casa din Rozavlea, comuna în care s-a născut și a crescut. Mai mult de jumătate de an le-a luat meșterilor s-o facă, iar recent, când a fost anunțat că e gata, îndrăgitul chef de la Antena Stars a plecat acasă pentru a supraveghea montarea ei.

Legat sufletește de zona în care s-a născut și a crescut, Maramureș, Nicolai Tand își face apariția, de multe ori, la evenimente publice sau la activități de zi cu zi, purtând un clop, o cămeșă – cum îi spune el iei – sau un pieptar. Recent, cunoscutul chef a mai făcut un pas în păstrarea tradițiilor strămoșești: și-a comandat o poartă tipic maramureșeană, din lemn masiv, sculptată de meșteri populari pricepuți.

“Porțile de lemn sunt simbolul Maramureșului. Cred că nu există turist care să ajungă în locul ăsta și să nu se oprească să le admire sau să le fotografieze. Eu iubesc tradițiile și locul din care provin, așa că mi s-a părut normal, aproape obligatoriu, să îmi construiesc o asemenea poartă acasă, în Rozavlea”, ne-a mărturisit simpaticul chef.

Nicolai Tand are poartă tradițională maramureșeană construită în Bârsana, o localitate recunoscută pentru meșterii ei

N-a fost ușor, nici rapid, nici ieftin, însă a meritat. După mai bine de jumătate de an, Nicolai a fost anunțat că poarta e gata și a luat drumul Maramureșului, ca să ajute la montarea ei și s-o admire în toată splendoarea. “Discuțiile le-am început încă de la Crăciun. Atunci am ales simbolurile și ce vreau să fie sculptat. Am ales soarele, care este simbolul localității mele, brâul, un simbol al continuității și spicul, simbol al bunăstării. Poarta a fost construită în Bârsana, o localitate din apropiere, recunoscută pentru meșterii ei. Apoi, am mers special în Rozavlea pentru că a trebuit să o și montez. A fost un moment emoționant, un moment în care m-am simțit mândru, m-am simțit un moroșan adevărat”, a declarat Nicolai Tand.

Bucătarul-vedetă a avut ajutoare, o mână de muncitori de-ai locului, pe care nu i-a slăbit din ochi și pe care i-a îndrumat la fiecare pas. Și pe care, la sfârșit, i-a omenit cu bucate tradiționale preparate de el: coleșă cu brânză. Adică mămăligă cu brânză. Peste a “trântit” niște ouă ochiuri delicioase, portocalii ca soarele, că doar le-a făcut din ouă de la găinile din bătătură!

După ce-a terminat lucrul, Nicolai a mai rămas o bucată de vreme acasă, pentru că de Sfânta Maria, pe 15 august, în Maramureș există foarte multe obiceiuri și este o perioadă specială. Așa că și-a rezervat câteva zile de vacanță pentru a le petrece alături de familie. Și-a așteptat însă și prietenii să-i admire noua poartă și să-i guste bucatele.

