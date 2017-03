Nicole Kidman explică de ce a aplaudat așa ciudat la Premiile Oscar 2017.

S-au întâmplat multe lucruri ciudate la ediția din acest an a Premiilor Oscar: Brad Pitt a lipsit de la ceremonie (și a avut un motiv INCREDIBIL pentru care nu a fost prezent), Moonlight a câștigat un Oscar pentru cel mai bun film după ce a avut loc cel mai jenant moment din istoria Premiilor, iar Nicole Kidman a avut un stil total ciudat de a aplauda. Dacă pentru primele două am elucidat misterul din spatele întâmplării, pentru ultima nu am avut un răspuns, până acum.

Citeste continuarea pe Glamour.ro