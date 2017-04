Nicoleta Luciu a slăbit 13 kilograme. Cum a reușit să topească grăsimile

Nicoleta Luciu a slăbit 13 kilograme. Focoasa brunetă a reușit să topească rapid grăsimile.

Nicoleta Luciu este considerată una dintre cele mai voluptuoase vedete din showbiz-ul românesc. de ceva vreme, vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc, împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor, de care Nicoleta Luciu se ocupă foarte atent.

Cu toate că are o viață de familie foarte plină, vedeta este foarte grijulie cu imaginea ei.

În ultima perioadă, bruneta a afișat o siluetă de vis.

Nicoleta Luciu a slăbit 13 kilograme. A dat-o numai pe verdețuri

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Nicoleta Luciu a dezvăluit cum a reușit să dea jos nu mai puțin de 13 kilograme.

„13 kilograme am slăbit. De toate (n.r. a mâncat), dar cam 80%-90% din farfurie a fost verdeaţă. Am umplut un castron de verdeaţă, ceapă verde şi usturoiul verde, la modă acum şi am făcut un castron de verzituri, după care am mâncat aşa, ori cu carne ori cu piure…

Fibre, foarte multe fibre, 80-90%. Am renunţat la cafea, la sucuri acidulate, la un energizant de care nu am putut să mă las decât foarte greu şi apă multă. Şi cereale multe. Cereale înmuiate cu apă şi apoi le amesteci cu salată. Ţine loc de pâine.

Am mâncat de câte ori mi-a fost foame. O zi pe săptămână trebuie să ţii Post Negru, bei doar apă”, a detaliat Nicoleta Luciu dieta ei.